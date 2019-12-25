نجمات يرفعن شعار حبيبي أصغر مني.. مادونا ترتبط بشاب يصغرها بـ36 عاما.. ومي كساب تتزوج أوكا رغم فارق السن

نجمات يرفعن شعار "حبيبي أصغر مني"

مادونا ترتبط بشاب يصغرها بـ36 عاما

مي كساب تتزوج أوكا رغم فارق السن

ليلى غفران

مي كساب وأوكا

الشحرورة

كاريوكا والدونجوان

لم تحب تحية كاريوكا رجلا مثلما أحبت رشدي أباظة، ولم تكترث بفارق السن بينهما، فقد كانت كاريوكا تكبره بـ 8 سنوات وأقبلت على التجربة ولم تلتفت لأي موانع عمرية.





وفي شهر العسل، شاهدته "كاريوكا" في أحد كازينوهات في العاصمة اللبنانية بيروت وهو بصحبة فتاة فرنسية، فما كان منها إلا أن قامت بسحلها على الأرض ولقنتها علقة ساخنة، ما جعل أباظة يطلقها فورا نزولا على رغبة الفنانة الشهيرة.

السندريلا وفطين عبد الوهاب

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حصلت المغنية الأمريكية مادونا على موافقة عائلة الراقص مالك ويليمز، على زواجهما بسبب فارق العمر بينهما، الذي يصل إلى 36 عاما، فهي تبلغ من العمر 61 عاما، بينما يبلغ عمره 25 عاما.وقال والد ووالدة مالك ويليز، الراقص في فرقة مادونا الاستعراضية، إنهما وافقا على زواج ابنهما من النجمة العالمية لأنها جعلتهم يشعرون بالطمأنينة حول مستقبله وأنها ستهتم به، بحسب ما جاء في صحيفة "ذا صن" البريطانية.وأشار والد الشاب مالك إلى أن مادونا تكبره هو بعامين، ولكنه يثق في ذكاء ابنه في كيفية التعامل مع سيدة تكبره بالعمر، وبنجمة بحجم مادونا.ولم تحدد مادونا موعد الزواج، أو موقفها من إقامة حفل زفاف أم الاكتفاء بعقد زواج رسمي فقط.وهناك الفنانة المغربية ليلى غفران التى تزوجت من شاب في عمر ابنتها لمدة عامين، حيث كانت النجمة المغربية وقتها تبلغ 53 عاما، بينما كان زوجها لا يتجاوز 25 عاما.لم يشغلها فارق السن الذى اقترب من العشر سنوات، حيث تزوجت مؤخرا من مطرب المهرجانات الشهير "أوكا"، وكانت "مي" تبلغ من العمر 33 عاما بينما كان عمره 23 عاما، وأثار هذا جدلا كبيرا في الوسط الفني، لكن خرجت "كساب" على الرأي العام لتعلن أنها لا تهتم بهذا الفارق العمري، موضحة أنها تتخذ من الرسول قدوة ومثلًا عندما تزوج من السيدة خديجة "رضي الله عنها".تعددت زيجاتها لدرجة أنها تجاوز العشر زيجات، ولكن في نهاية هذه الزيجات كانت زيجة شهيرة أثارت الجدل والحيرة، عندما أعلنت الفنانة الراحلة صباح ارتباطها بشاب أصغر منها بما يقرب من 33 عاما، وكان راقصا بالفرقة اللبنانية الشعبية.أحبها زكي فطين عبد الوهاب، الذى ينتمي لأسرة فنية، فهو ابن الفنانة الكبيرة ليلى مراد، ووقتها كان "فطين" مساعد مخرج في فيلم "أهل القمة"، وأعجب بشخصية سعاد حسني الساحرة البسيطة، لم يصدق نفسه أنه يتعامل مع سندريلا الشاشة وواجهته العديد من المشاكل بسبب هذه الزيجة، خاصة أن الفارق العمري بينهما تعدى الـ 18 عاما.كما أن المغنية الجزائرية فلة تزوجت من عازف العود العراقي عمر البشير، والذى كان يصغرها بعشرين عاما، وتزوجت اللبنانية هيفاء وهبي من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الذي يصغرها بحوالي 10 سنوات، وسبق وتزوجت الشحرورة من فادي لبنان الذي كان يصغرها بـ25 سنة واستمر زواجهما 18 سنة، ونفس الحال بالنسبة للمطربة اللبنانية ألين خلف التى ارتبطت بشاب أصغر سنا منها، والذى كان يصغرها بحوالي 15 عاما.