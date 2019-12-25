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محافظات

اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق السكنية بمدينة أسوان

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:04 م
قطع المياه
قطع المياه
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شاذلى عبد الفتاح
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأنه نظرًا للحالة الماسة والعاجلة للقيام بإحلال وتجديد محطة صرف صحى رقم 10 بكيما،فإنه بناءً على ذلك أشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أنه سيتم قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق داخل مدينة أسوان .

وأوضحت الشركة بأن قطع المياه سيكون إعتبارًا من الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء 25/12/2019 وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالى الخميس الموافق 26/12/2019 .

والمناطق التى سيتم قطع المياه عنها هى المجمع الصناعى الجديد، الصداقة القديمة، عزب كيما، عمارات كيما السد، عمارات الحديد والصلب، مصنع كيما، مستعمرة كيما.

وأهابت محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.
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