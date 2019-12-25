AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بلوزة بذيل من الكرانيش.. أنغام تتألق في إطلالة بيضاء غريبة.. شاهد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:27 م
أنغام
أنغام
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة أنغام، مجموعة من الصور الجديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بـ إطلالة أنيقة باللون الأبيض المميز.

وظهرت أنغام، ببنطال أنيق باللون الأبيض، ومرتدية معه بلوزة بسيطة باللون الأبيض الذى يبرز رشاقتها، ووضعت فوقها كاب مميزا من الكرانيش الطويلة التى أعطت مظهرا لافتا ومبهرا لإطلالتها.

وتركت أنغام شعرها البنى منسدلًا بين كتفيها، مع رفع القليل من الخصلات الجانبية لإظهار ملامح وجهها الجميلة.

أقرأ أيضاً
من يسرا اللوزى لـ مى عمر.. 10 فنانات أرتدين فساتين من تصميمات هانى البحيرى.. شاهد

ومن الناحية الجمالية اعتمدت أنغام على الألوان الترابية للعيون مع الكحل الأسود الذى يبرز جمال عينيها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الأنيق.

واختارت مجموعة من الغكسسوارات الأنيقة باللون الفيروزى عبارة عن قرط طويل مع خاتم لليد وسلسلة حول الرقبة.
بلوزة بذيل من الكرانيش.. أنغام تتألق في إطلالة بيضاء غريبة.. شاهد
بلوزة بذيل من الكرانيش.. أنغام تتألق في إطلالة بيضاء غريبة.. شاهد
بلوزة بذيل من الكرانيش.. أنغام تتألق في إطلالة بيضاء غريبة.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فستان قصير..هايدى موسى تتألق من حفل عيد ميلادها

بـ لوك جديد.. زوجة تامر حسنى تبهر متابعيها على إنستجرام

بعد استئصال الورم.. أول ظهور لـ نيلى كريم بـ بنطال لامع وهاف ستومك

بـ البليسية والشيفون المنقط.. ريا أبى راشد تخطف الأنظار على إنستجرام

ما وراء الكواليس.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا بالجلد

مع مجوهرات راقية.. أنغام تتألق فى إطلالة أنيقة بـ فستان من الشيفون الأسود.. شاهد

ترشيحاتنا

في تغريدة غامضة| وزير الرياضة الأسبق يهاجم مسئولي أندية مصر

ترتيب الدوري المصري.. بيراميدز يزيح الزمالك إلى المركز السادس بعد الفوز على دجلة

إخلاء سبيل 4 متهمين في واقعة كلب المطرية بكفالة 500 جنيه

وسط رفض شعبي..حكاية 12 ساعة لـ أردوغان فى تونس..هل تدعم النهضة مطامع السلطان العثماني في ليبيا ؟

فيديوجراف| أشباه أشخاص.. أسوأ عمليات التجميل

شاهد | الجمهور يهاجم هبة مجدي بسبب ابنتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود اللامع.. شاهد | شيماء سيف بإطلالة أنيقة

ملاعب أوروبية في جبال سانت كاترين | دعوات لاستضافة الفرق القومية.. صور

الريحان والتين | أطعمة تزيد من القدرة الجنسية لدى الرجال