بلوزة بذيل من الكرانيش.. أنغام تتألق في إطلالة بيضاء غريبة.. شاهد

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ومن الناحية الجمالية اعتمدت أنغام على الألوان الترابية للعيون مع الكحل الأسود الذى يبرز جمال عينيها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الأنيق.



واختارت مجموعة من الغكسسوارات الأنيقة باللون الفيروزى عبارة عن قرط طويل مع خاتم لليد وسلسلة حول الرقبة. ومن الناحية الجمالية اعتمدت أنغام على الألوان الترابية للعيون مع الكحل الأسود الذى يبرز جمال عينيها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الأنيق.واختارت مجموعة من الغكسسوارات الأنيقة باللون الفيروزى عبارة عن قرط طويل مع خاتم لليد وسلسلة حول الرقبة.

نشرت الفنانة أنغام، مجموعة من الصور الجديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بـ إطلالة أنيقة باللون الأبيض المميز.وظهرت أنغام، ببنطال أنيق باللون الأبيض، ومرتدية معه بلوزة بسيطة باللون الأبيض الذى يبرز رشاقتها، ووضعت فوقها كاب مميزا من الكرانيش الطويلة التى أعطت مظهرا لافتا ومبهرا لإطلالتها.وتركت أنغام شعرها البنى منسدلًا بين كتفيها، مع رفع القليل من الخصلات الجانبية لإظهار ملامح وجهها الجميلة.