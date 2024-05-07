هيئة الطاقة الذرية الإيرانية تتهم الكيان الصهيوني بإثارة زوبعة حول برنامجها النووي

حمل رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية الكيان الصهيوني مسئولية تآمره ووقوفه وراء الزوبعة الإعلامية بشأن برنامج إيران النووي ذاكرً ا أنه يجب ألا تكون ادعاءات الكيان الصهيوني سببا لاتخاذ أي إجراءات ضدنا، وفق ما ذكرت صحف إيرانية.

وصرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، محمد اسلامي بأنه أجرى محادثات بناءة واستشرافية مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بان محمد إسلامي، اليوم الثلاثاء، أعرب في مؤتمر صحفي مشترك مع رافائيل جروسي، بعد مفاوضات فنية ثنائية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن تقديره لزيارة جروسي إلى ايران وحضوره المؤتمر النووي الدولي الايراني في اصفهان.

وقال: "على الرغم من أن الأعداء غير راضين عن التفاعل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومع استخدام الأدب المخرب يحاولون تشويه الاوضاع وتقليل قيمة العلاقات بيننا، لكن نحن نعتقد أن الاتفاق المشترك هو أساس جيد للتفاعل وشددنا على هذا الخط الأساسي باعتباره خارطة الطريق بين إيران والوكالة الدولية.

وأضاف: "في هذه المفاوضات، قمنا بتقييم التقدم الذي تم تحقيقه في بيان مارس باعتباره خط أساس إيجابي، على الرغم من تباطؤ عملية التعاون بسبب الظروف التي نشأت في بعض القضايا بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأبدى الجانبان عدم رضاهما عن هذا القضية".

وتابع: "نواصل تفاعلاتنا على أساس البيان المشترك في ثلاثة أجزاء من الآن فصاعدا؛ بداية، هناك قضايا سابقة أغلقت في وثيقة خطة العمل الشاملة المشتركة على شكل PMD، وهذه لها قضاياها الخاصة التي تتعلق بقضايا خارجية وسياسية ولا ينبغي أن تمتد إلى قطاعات أخرى. والآن في هذا القسم تبقى مسألة الموقعين المهمتين، حيث تم حل مشكلة عدم تطابق المواد، ونركز على حل الخلاف حول هذين الموقعين".

وقال اسلامي: "الجزء الثاني يتعلق بالوضع الحالي الذي نتابع فيه التوقعات وأوجه القصور في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي والضمانات، ونتخذ الإجراءات المتبادلة اللازمة للتنسيق والتقدم فيه"، مضيفا: "الجزء الثالث هو الذي يكون المدير العام و جروسي نفسه مسؤول عنه وعليه اتخاذ الخطوات اللازمة للمستقبل. إن الدور الذي يلعبه المدير العام ضمن واجباته القانونية، والذي ينبغي أن يكون مسهلا لإزالة العقبات وحل القضايا ذات الصلة، والتي هي سياسية بالدرجة الأولى، مهم في هذا الصدد".

من جانبه قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية جروسي أنهم في الوكالة :"لا نأخذ مواقف الأطراف الأخرى بشأن ملف إيران النووي بعين الاعتبار".