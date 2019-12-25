من يسرا اللوزي لـ مي عمر.. 10 فنانات ارتدين فساتين من تصميمات هاني البحيري.. شاهد

اعتاد مصمم الأزياء هانى البحيرى، أن يطلق فى كل عام عرض أزياء جديد له، وأن يكون الفستان الرئيسى فستان عروس باللون الأبيض أو السيلفر، ويتميز كالعادة بتصميم خاص يبهر جميع الحضور





وتألق مصمم الأزياء هانى البحيرى هذا العام بتصميم فستان أنيق ومرصع بالعديد من فصوص الألماس الحر، ويبلغ ثمنة 15 مليون دولار، وقامت بارتدائه الفنانة مى عمر.





ويحرص مصصم الأزياء هانى البحيرى، فى كل عام أن ترتدى أكثر الفنانات شهرة وجمال التصميم الجيد له، وتكون مفاجأة لجميع الحضور الذين يختلفوا بين رجال الأعمال، وأشهر الفنانين والفنانات، وعارضات الأزياء





وسنعرض لكم أشهر الفنانات اللواتى ارتدين أبرز تصميمات الفستاين لـ مصمم الأزياء هانى البحيرى، وكان آخرهن الفنانة مى عمر، والتى سبقتها الفنانة يسرا اللوزى، والكثير منهن مثل، نيكول سابا، حورية فرغلى، داليا البحيرى ..



