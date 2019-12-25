AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

من يسرا اللوزي لـ مي عمر.. 10 فنانات ارتدين فساتين من تصميمات هاني البحيري.. شاهد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:31 م
فنانات أرتدن من تصاميم
فنانات أرتدن من تصاميم هانى البحيرى
Advertisements
نهى هجرس
اعتاد مصمم الأزياء هانى البحيرى، أن يطلق فى كل عام عرض أزياء جديد له، وأن يكون الفستان الرئيسى فستان عروس باللون الأبيض أو السيلفر، ويتميز كالعادة بتصميم خاص يبهر جميع الحضور

وتألق مصمم الأزياء هانى البحيرى هذا العام بتصميم فستان أنيق ومرصع بالعديد من فصوص الألماس الحر، ويبلغ ثمنة 15 مليون دولار، وقامت بارتدائه الفنانة مى عمر.

ويحرص مصصم الأزياء هانى البحيرى، فى كل عام أن ترتدى أكثر الفنانات شهرة وجمال التصميم الجيد له، وتكون مفاجأة لجميع الحضور الذين يختلفوا بين رجال الأعمال، وأشهر الفنانين والفنانات، وعارضات الأزياء

وسنعرض لكم أشهر الفنانات اللواتى ارتدين أبرز تصميمات الفستاين لـ مصمم الأزياء هانى البحيرى، وكان آخرهن الفنانة مى عمر، والتى سبقتها الفنانة يسرا اللوزى، والكثير منهن مثل، نيكول سابا، حورية فرغلى، داليا البحيرى ..

وإليكم أبرز الصور للفنانات ..
من يسرا اللوزي لـ مي عمر.. 10 فنانات ارتدين فساتين من تصميمات هاني البحيري.. شاهد
من يسرا اللوزي لـ مي عمر.. 10 فنانات ارتدين فساتين من تصميمات هاني البحيري.. شاهد
من يسرا اللوزي لـ مي عمر.. 10 فنانات ارتدين فساتين من تصميمات هاني البحيري.. شاهد
من يسرا اللوزي لـ مي عمر.. 10 فنانات ارتدين فساتين من تصميمات هاني البحيري.. شاهد
من يسرا اللوزي لـ مي عمر.. 10 فنانات ارتدين فساتين من تصميمات هاني البحيري.. شاهد
من يسرا اللوزي لـ مي عمر.. 10 فنانات ارتدين فساتين من تصميمات هاني البحيري.. شاهد
من يسرا اللوزي لـ مي عمر.. 10 فنانات ارتدين فساتين من تصميمات هاني البحيري.. شاهد
من يسرا اللوزي لـ مي عمر.. 10 فنانات ارتدين فساتين من تصميمات هاني البحيري.. شاهد
من يسرا اللوزي لـ مي عمر.. 10 فنانات ارتدين فساتين من تصميمات هاني البحيري.. شاهد
من يسرا اللوزي لـ مي عمر.. 10 فنانات ارتدين فساتين من تصميمات هاني البحيري.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فساتين زواج خطفت القلوب على مر العصور.. حكاية أولها في القرن التاسع عشر للملكة فيكتوريا.. و تعرف على 7 شهيرة استحوذت على السوشيال ميديا عام 2019

بالريش والشيفون.. بوسي شلبي بإطلالة ملائكية تقدم عرض أزياء هاني البحيري

على أغنية 3 بنات.. هاني البحيري يتألق بفساتين باللون الاحمر الناري

شاهد | بالأخضر والأحمر.. هاني البحيري يتفوق على نفسه بـ فستان الكريسماس

عرض أزياء هاني البحيري| مي عمر ترتدي فستان زفاف بـ15 مليون دولار

عروسة وعريس.. هاني البحيري يفاجئ الحضور بفستان زفاف وبدلة رجالى في بداية عرض الأزياء

ترشيحاتنا

بعد مشاركته في أول مران جماعي | شاهد ماذا قالت جماهير الأهلي لـ كهربا؟

فيديوجراف| أشباه أشخاص.. أسوأ عمليات التجميل

الريحان والتين | أطعمة تزيد من القدرة الجنسية لدى الرجال

أمام الإعلام.. أردوغان: شامم ريحة دخان.. ورئيس تونس: دا الغدا.. شاهد

دولارات تتساقط من السماء على المارة في أحد الأحياء الأمريكية.. شاهد

شاهد | الجمهور يهاجم هبة مجدي بسبب ابنتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود اللامع.. شاهد | شيماء سيف بإطلالة أنيقة

ملاعب أوروبية في جبال سانت كاترين | دعوات لاستضافة الفرق القومية.. صور

الريحان والتين | أطعمة تزيد من القدرة الجنسية لدى الرجال