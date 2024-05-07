ارتفاع الطلب على السفر الجوي.. وتوقعات بموسم صيفي مزدحم| تقرير

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات قطاع السفر الجوي في الأسواق العالمية لشهر مارس 2024، والتي تبيّن ارتفاع في إجمالي الطلب على السفر الجوي والذي يُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 13.8%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت السعة الإجمالية (التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر) بنسبة 12.3% على أساس سنوي. كما استقر عامل الحمولة لشهر مارس عند 82.0% (مسجلاً زيادة بواقع 1.0 نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس لعام 2023).

وارتفع الطلب العالمي على السفر بنسبة 18.9% مقارنةً بشهر مارس 2023، وازدادت السعة بنسبة 18.8% على أساس سنوي، مع تحسّن عامل الحمولة وصولاً إلى 81.6% (في زيادة بواقع 0.1 نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس 2023).

وارتفع الطلب المحلي على السفر بنسبة 6.6% مقارنةً بشهر مارس 2023، وازدادت السعة بنسبة 3.4% على أساس سنوي، مع استقرار عامل الحمولة عند 82.6% (في زيادة بواقع 2.5 نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس 2023).

قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "تشهد السوق طلباً قوياً على السفر، وتكشف جميع المؤشرات عن استمرار الطلب ليصل إلى ذروة موسم السفر صيفاً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. ويجب توفير القدرة الاستيعابية اللازمة لتلبية مستويات الطلب وتقديم تجربة سفر مريحة للمسافرين، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة تحديات سلسلة التوريد، وتجهيز المطارات وإدارة الحركة الجوية بطاقم كامل للعمل بأفضل كفاءة ممكنة. وتعاني شركات الطيران من تحمل تكاليف حالات تأجيل أو إلغاء الرحلات الناتجة عن سوء التخطيط في مراحل أخرى من سلسلة القيمة، وذلك على الرغم من استعدادها الكامل لتقديم الخدمة والمساعدة اللازمة للعملاء في حال حدوث إشكالات تشغيلية".

أسواق السفر العالمية

سجلت جميع المناطق نمواً كبيراً في أسواق السفر الجوي العالمية في مارس 2024 قياساً بالفترة ذاتها من العام السابق. وكان أداء عامل الحمولة متفاوتاً، حيث سجل انخفاضاً على أساس سنوي في ثلاث من أصل ست مناطق رئيسية.

حافظت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ على موقعها في الصدارة لتسجل ارتفاعاً بنسبة 38.5% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وارتفعت القدرة الاستيعابية بنسبة 37.4% على أساس سنوي، كما ازداد عامل الحمولة إلى 85.6% (ليسجل ارتفاعاً بواقع 0.7 نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس 2023)، وهو الأعلى بين جميع المناطق. وشهدت المسارات الجوية الرئيسية في آسيا والمحيط الهادئ نمواً ملحوظاً، إلا أن عدد الخدمات الجوية المقرر انطلاقها من الصين إلى أمريكا الشمالية تشكل نسبة 16.5% فقط من المستويات المسجلة قبل الجائحة.

وسجلت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعاً بنسبة 11.6% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وارتفعت السعة بنسبة 11.4% على أساس سنوي، فيما استقر عامل الحمولة عند 79.9% (ليسجل ارتفاعاً طفيفاً بواقع 0.1 نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس 2023).

سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعاً بنسبة 10.8% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وارتفعت السعة بنسبة 13.9% على أساس سنوي، فيما تراجع عامل الحمولة إلى 77.5% (منخفضاً بواقع 2.1- نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس 2023).

وسجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية ارتفاعاً بنسبة 14.5% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وارتفعت السعة بنسبة 14.8% على أساس سنوي، فيما تراجع عامل الحمولة إلى 84.7% (منخفضاً بواقع 0.2- نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس 2023).

وسجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعاً بنسبة 19.7% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وارتفعت السعة بنسبة 18.3% على أساس سنوي، كما ازداد عامل الحمولة إلى 84.3% (ليسجل ارتفاعاً بواقع 0.9 نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس 2023).

وسجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعاً بنسبة 8.1% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وارتفعت السعة بنسبة 11.0% على أساس سنوي، في حين تراجع عامل الحمولة إلى 70.3% (منخفضاً بواقع 1.9- نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس 2023).

الأسواق المحلية

سجل الطلب المحلي ارتفاعاً بوتيرة أبطأ في شهر مارس، ليحقق مستوى نمو قريب من مستويات الطلب قبل الجائحة. كما حافظت الصين على صدارتها في السوق (لتسجل ارتفاعاً بنسبة 17.6% مقارنةً بشهر مارس 2023). وسجلت الأسواق الأخرى معدل نمو ثابت باستثناء السوق الأسترالية. ويشير تراجعها إلى التباطؤ الاقتصادي في الدولة خلال الربع الأول من العام.