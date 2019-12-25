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تعليم

الخشت يوجه بتشغيل الطوارئ بجامعة القاهرة واتخاذ الإجراءات الاحترازية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:40 م
محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،
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ياسمين سامي
وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، نواب الجامعة وعمداء الكليات والأمين العام للجامعة، بالتنبيه على الإدارات الهندسية وادارة الحماية المدنية بالمتابعة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتشغيل الطوارئ بالإدارات الهندسية، وسرعة التعامل مع أي موقف قد يطرأ، وذلك في ضوء تقلبات الطقس وحركة الرياح التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية.

وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي بيانا، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، وأشارت إلى أنّ يومي الخميس والجمعة سوف يشهدان طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، ومعتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، تصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ومن الموارد أن تمتد لشمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية.
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