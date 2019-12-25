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رياضة

اكتساح.. سباحة الأهلي تتوج بالدرع العامة لبطولة الجمهورية للمياه المفتوحة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:47 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
توجت سباحة النادي الأهلي بالدرع العام لبطولة الجمهورية للمياه المفتوحة، التي أقيمت بشرم الشيخ خلال الفترة من 21 إلى 25 ديسمبر الجاري، للمراحل العمرية «الدرجة الأولى رجال وسيدات، و2000 و2001 و2002 و2003 و2004 و2005».

وحصل الأهلي على 12 كأسا من إجمالي 14 كأسا في البطولة، وحافظ على اللقب بجدارة واكتساح في جميع المراحل العمرية المختلفة.

وجاء فوز الأهلي ببطولة الجمهورية للمياه المفتوحة، بعدما توج بلقب بطولة الجمهورية للسباحة القصيرة، التي أقيمت باستاد القاهرة، ليواصل الأهلي حصد البطولات وتأكيد تفوقه بعد الجمع بين اللقبين.

وكان الأهلي قد استعد لبطولات الموسم الجديد من خلال معسكر خارجي أقيم في بلغاريا، واشتمل على المشاركة في بطولة بلغاريا الدولية، إلى جانب المجهود الكبير الذي تبذله كتيبة المدربين والإداريين خلال التدريبات في الفترة الماضية.

ويضم الجهاز الفني للسباحة «الكابتن وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد فاضل نائب رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد علام مدير الجهاز، ومحمد صدقي نائب مدير الجهاز، وخالد عوض المدير الفني للمياه المفتوحة، وأحمد أسعد المدير الإداري، وحسين عمر إداري فرق السباحة للناشئين والدرجة الأولى، وأحمد فهمي إداري فرق المياه المفتوحة رجال وسيدات».
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