لغز العثور على جثة طفل بمياه ترعة الخضراوية بـ زفتى

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من جهودها في كشف ملابسات العثور على طفل في العقد الرابع من عمره بمياه ترعة الخضراوية بمركز زفتي .





كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد محمد شبل مأمور مركز شرطة زفتي ، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة الطفل يدعي " محمود ع آل " مقيم بقرية ميت الرخا التابعة لمركز زفتي بترعة الخضراوية .



