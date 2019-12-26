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حوادث

لغز العثور على جثة طفل بمياه ترعة الخضراوية بـ زفتى

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:04 ص
جثة
جثة
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احمد علي
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من جهودها في كشف ملابسات العثور على طفل في العقد الرابع من عمره بمياه ترعة الخضراوية بمركز زفتي .

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد محمد شبل مأمور مركز شرطة زفتي ، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة الطفل يدعي " محمود ع آل " مقيم بقرية ميت الرخا التابعة لمركز زفتي بترعة الخضراوية .

وكشفت التحريات الأمنية أن الطفل مُختفٍ منذ 4 أيام ، كما تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده ضباط مباحث المركز لمعرفة ملابسات الحادث.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
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