كان بيصلح لمبة.. مصرع فلاح صعقا بالكهرباء في كفر الشيخ

لقى فلاح بإحدى قرى سيدي سالم بكفر الشيخ، مصرعه صعقًا بالكهرباء إثر قيامه بإصلاح لمبة كهرباء بمزرعة دواجن، ونقلت سيارة إسعاف جثمانه إلى مشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي تحت تصرف النيابة العامة.





وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا يفيد بوفاة "م.ع" 25 سنة، فلاح، مقيم بقرية السيد البلاصي بمركز سيدي سالم صعقًا بالكهرباء.





وتبين أنه أثناء قيام الشاب المتوفي بإصلاح لمبة كهرباء بداخل غرفة بمزرعة الدواجن، صعقه التيار الكهربائي، ما أدى إلى سقوطه أرضًا ووفاته، ولا توجد شبهة جنائية.





بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان سبب الوفاة، أفاد أن سبب الوفاة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.



