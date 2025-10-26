عمرو صدقي: احتفالية وطن السلام جسدت صورة مصر الحقيقية كدولة إنسانية لا تتخلى عن دورها القومي والعربي

في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس السبت، الاحتفالية الوطنية الكبرى “وطن السلام”، والتي أُقيمت بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

عمرو صدقي: حديث الرئيس عن غزة يجسد الموقف المصري الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ورفض المساس بحقوقه

قال عمرو صدقي الامين العام للمجلس الوطني للسياحة الصحية إنه شارك أمس في احتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي “مصر وطن السلام”، مؤكدًا أن الاحتفالية حملت رسائل قوية تجسد مكانة مصر كدولة سلام وتحضر وإنسانية، لا تتخلى عن دورها القومي والعربي، وتثبت أنها مفتاح السلام الحقيقي في المنطقة.

وأضاف صدقي أن الاحتفالية جاءت ختامًا لمؤتمر السلام بشرم الشيخ، لتجسد الصورة الحقيقية لمصر التي تسعى دائمًا لترسيخ قيم الاستقرار والتعايش، مشيرًا إلى أن فقرات الحفل الفنية والغنائية التي قدمها عدد من نجوم مصر عكست روح الانتماء والوطنية لدى الشعب المصري.

وأشار إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول القضية الفلسطينية ومعاناة أهالي غزة عكس ثبات الموقف المصري التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني ورفض المساس بحقوقه المشروعة، موضحًا أن مصر تواصل دورها المحوري في جهود التهدئة والإغاثة وإعادة الإعمار، رغم ما تتحمله من أعباء وضغوط كبيرة.

وأوضح صدقي أن استضافة الرئيس للطفلة الفلسطينية ريتاج جحا خلال الحفل كانت موقفًا إنسانيًا مؤثرًا، عبر عن عمق التعاطف المصري مع الشعب الفلسطيني ومعاناته المستمرة.

وأكد أن الاحتفالية بعثت برسالة واضحة بأن مصر دولة تحافظ على حدودها ولا تعتدي على أحد، لكنها في الوقت نفسه لن تقف صامتة أمام أي محاولة للمساس بأمنها القومي أو حدودها، مشددًا على أن مصر ستظل ركيزة الاستقرار وحصن السلام في المنطقة



