سيدة تتزعم تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط 2 من العناصر الإجرامية وإحدى السيدات لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات.
أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية قيام (2 من العناصر الإجرامية، وإحدى السيدات - لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "الاستدراج والمغافلة".
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط السيارات المستولى عليها، وباستدعاء مالكيها تعرفوا عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية قيام (2 من العناصر الإجرامية، وإحدى السيدات - لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "الاستدراج والمغافلة".
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط السيارات المستولى عليها، وباستدعاء مالكيها تعرفوا عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.