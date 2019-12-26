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حوادث

سيدة تتزعم تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالقليوبية

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:48 م
المتهمين
المتهمين
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط 2 من العناصر الإجرامية وإحدى السيدات لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية قيام (2 من العناصر الإجرامية، وإحدى السيدات - لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "الاستدراج والمغافلة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط السيارات المستولى عليها، وباستدعاء مالكيها تعرفوا عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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