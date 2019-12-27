تعرف على فوائد مضغ حبة قرنفل صباح كل يوم

يعد القرنفل هو أ حد الأعشاب التي لها فوائد عديدة لا يتوقعها الكثير من الأشخاص ، وبالرغم من فوائده إلا أننا نتجاهل نتناوله وقدم المعالج بالاعشاب والطب البديل محسن النادي فوائد مضغ حبة قرنفل صباحًا وهي:





1-ذاكرة قوية فتاكة

2-قلب صحي خالي من الدهون

3-صدرك نظيف لا سعال وكحة وبلغم

4-مفاصلك ممتازة وحركة روووعة

5-تنظيف للبطن والمعدة من الجراثيم والبكتيريا

6-فمك نظيف ورائحة جميلة

7-مافي مشاكل في الكبد والطحال والكليتين

8-مقوي للنظر ويذهب غواش العين

9-يعالج التهاب الحنجرة واللوزتين