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مرأة

تعرف على فوائد مضغ حبة قرنفل صباح كل يوم

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد القرنفل هو أحد الأعشاب التي لها فوائد عديدة لا يتوقعها الكثير من الأشخاص، وبالرغم من فوائده إلا أننا نتجاهل نتناوله وقدم المعالج بالاعشاب والطب البديل محسن النادي فوائد مضغ حبة قرنفل صباحًا وهي:

1-ذاكرة قوية فتاكة
2-قلب صحي خالي من الدهون
3-صدرك نظيف لا سعال وكحة وبلغم
4-مفاصلك ممتازة وحركة روووعة
5-تنظيف للبطن والمعدة من الجراثيم والبكتيريا
6-فمك نظيف ورائحة جميلة
7-مافي مشاكل في الكبد والطحال والكليتين
8-مقوي للنظر ويذهب غواش العين
9-يعالج التهاب الحنجرة واللوزتين
10-يخفض نسبة السكر والضغط العالي
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