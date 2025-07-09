القائمة الوطنية من أجل مصر تتقدم بأوراقها لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025

تقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر بأوراق ترشحها لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في الأربع دوائر انتخابية المخصصة لنظام القائمة المغلقة المطلقة.

وتضم القائمة ممثلين عن أحزاب: مستقبل وطن _ الجبهة الوطنية _ الشعب الجمهوري _ المصري الديمقراطي الاجتماعي _ العدل _ التجمع _ إرادة جيل _ الحرية _ الوفد _ الإصلاح والتنمية _ المؤتمر _ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ولن تتقدم أي قائمة لخوض انتخابات سوى القائمة الوطنية من أجل مصر ، ومن المقرر أن يغلق باب الترشح غدا الخميس.

وبذلك يكون من اللازم حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على ٥٪ للفوز.