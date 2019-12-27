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أخبار العالم

حاولا ترويج نصف مليون دولار.. كمين أمني يُسقط 3 متهمين بالتزوير والتزييف بالرياض

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:57 ص
صدى البلد
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سعيد العربي
كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 3 متهمين في جرائم تزوير وتزييف، وقال إن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بثلاثة متهمين «مواطنين، يمني».

وتتراوح أعمار المتهمين بين العقدين الرابع والخامس، وأحدهم مدرج على قائمة المطلوبين بمطالباتٍ مالية، وذلك بعد توفر الدلائل على حيازتهم أوراق نقدية مزيفة من فئة الدولار الأمريكي، وقيامهم بعرض نصف مليون دولار أمريكي مزيفة للبيع بقيمة خمس مئة ألف ريال سعودي.

وقد تم القبض عليهم في كمينٍ محكم بحي النسيم شرق العاصمة الرياض، وضبط الأوراق النقدية المزيفة بحوزتهم، وجرى إيقافهم واتّخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم.
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