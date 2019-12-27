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ديني

عالم أزهري: البخاري جمع كتابه في 16 عامًا ومهاجموه لا يعرفون عنه شيئا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:23 م
أحمد معبد: البخاري
أحمد معبد: البخاري جمع كتابه في ستة عشر عامًا
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محمد شحتة
افتتح الجامع الأزهر، فعاليات المجلس الحديثي لقراءة كتاب "صحيح الإمام البخاري" بحضور كل من الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور/ صبحي عبد الفتاح، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.

وبدأ المجلس بكلمة للدكتور/ أحمد معبد عبد الكريم ، عرف من خلالها بالإمام البخاري، وبمنهجه في جمع كتابه (الجامع المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه) كما عرف بمكانة الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- وفضله، وشهادة علماء عصره فيه.

وبين الدكتور أحمد معبد، أن الإمام -رحمه الله- استغرق في جمع كتابه ستة عشر عامًا، ثم عرضه على بعض أئمة عصره ومنهم: الإمام أحمد بن حنبل، والإمام علي بن المديني، والإمام يحيى بن معين، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة، مضيفا أن الهجمات الشرسة على البخاري وكتابه تصدر ممن لا يعرف عن البخاري ومنهجه شيئًا، فضلًا عن أن يكون عارفا ببدهيات ومبادئ قبول المباحث العلمية التي اتفق عليها علماء كل عصر.

وبدأ القراءة بالصحيح الدكتور/ أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء،ثم الدكتور/ أسامة مهدي، مدرس الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، ثم الدكتور/ محمد أحمد معبد، الباحث بمشيخة الأزهر، ثم الشيخ/ عبد الرحمن المحمدي، المعيد بقسم الحديث وعلومه، ثم الشيخ/ محمود عبد الجواد، منسق رواق اللغة العربية للناطقين بغيرها بالجامع الأزهر، ليتم بذلك قراءة مائة حديث في المجلس الأول من "صحيح الإمام البخاري".

وتأتي هذه المجالس بإشراف الدكتور/ عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري، والدكتور/ هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر الشريف.
عالم أزهري: البخاري جمع كتابه في 16 عامًا ومهاجموه لا يعرفون عنه شيئا
عالم أزهري: البخاري جمع كتابه في 16 عامًا ومهاجموه لا يعرفون عنه شيئا
عالم أزهري: البخاري جمع كتابه في 16 عامًا ومهاجموه لا يعرفون عنه شيئا
عالم أزهري: البخاري جمع كتابه في 16 عامًا ومهاجموه لا يعرفون عنه شيئا
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