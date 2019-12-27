AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

تأكيدا لانفراد صدى البلد | السياحة والآثار تكشف حقيقة الكباش المنقولة من الكرنك إلى التحرير

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:37 م
صدى البلد
Advertisements
علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني

أكد الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك أن تماثيل أبو الهول ذات رأس الكبش التي سيتم نقلها من معبد الكرنك إلى القاهرة لتزين ميدان التحرير حول المسلة التي تم نقلها من منطقة صان الحجر الاثرية بمحافظة الشرقية، ليست من التماثيل الموجودة على جانبي طريق الكباش المعروف الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك.

وتابع: كما أنها ليست من التماثيل الموجودة أمام واجهة معبد الكرنك ولكن تم اختيارها من بين تماثيل موجودة خلف واجهة المعبد (الصرح الأول) على جانبي الفناء، خلف مباني الطوب اللبن التي تركها المصري القديم أثناء أعمال بناء الصرح الأول.

جاء ذلك في بيان صحفي منذ قليل أصدرته وزارة السياحة والآثار،حيث تعكف الوزارة حاليًا على دراسة وتوثيق هذه التماثيل بشكل كامل، والقيام بكل أعمال الصيانة والترميم اللازمة للحفاظ على هذه التماثيل.

يأتي هذا في إطار الخطة الشاملة لترميم ودراسة هذه التماثيل ضمن آثار معابد الكرنك وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية.

جدير بالذكر ان وزارة السياحة والآثار قد انتهت من اكثر من ٩٠ ٪؜ من مشروع ترميم وإحياء طريق الكباش و سوف يتم افتتاحه أمام الزائرين خلال عام ٢٠٢٠.

يذكر أن موقع صدى البلد انفرد اليوم الجمعة بتفاصيل الكباش التي سيتم نقلها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اختيار أبو سمبل ضمن أفضل وجهات الرحلات فى 2020 .. تعرف على الأسباب

لكل اسم حكاية ..مدينة ماضي بالفيوم تحوى آثار شاهدة على الأسرة 12

محاضرة حول طريق المواكب الكبرى بمكتبة الإسكندرية

بعد الفيلم التسجيلي فى منتدي الشباب..حكاية 17 مسلة مصرية تزين ميادين العالم من باريس إلي روما

ظاهرة فلكية في الأقصر والفيوم بعد غد | تفاصيل

مسلة فرعونية و4 كباش وأشجار الزيتون والنخيل تزين ميدان التحرير

ترشيحاتنا

حزب تحيا تونس: أردوغان جاء إلى بلادنا لدق طبول الحرب في ليبيا

3 ملفات مهمة | الخطيب يمنح سيد عبد الحفيظ الضوء الأخضر لتنفيذها

المدير الرياضي لـ بيراميدز: تشاتشيتش مدير فني كبير.. وشكرا لـ زيزو

هل يجوز أن تعطى الأم زكاة المال لابنها

هل يجوز للخاطب أن يرى شعر خطيبته .. علي جمعة يجيب |فيديو

كنت عندها امبارح.. دلال عبد العزيز تكشف حقيقة تدهور حالة شويكار الصحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة بين مالك محل مجوهرات ولص مسلح تنتهي بمفاجأة | شاهد

مش مجرد كافيين .. 5 حيل تجعل قهوتك صحية بامتياز

أحدث ظهور| بوسي ومي نور الشريف تحتفلان بـ الكريسماس.. صور