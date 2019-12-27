تأكيدا لانفراد صدى البلد | السياحة والآثار تكشف حقيقة الكباش المنقولة من الكرنك إلى التحرير



أكد الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك أن تماثيل أبو الهول ذات رأس الكبش التي سيتم نقلها من معبد الكرنك إلى القاهرة لتزين ميدان التحرير حول المسلة التي تم نقلها من منطقة صان الحجر الاثرية بمحافظة الشرقية، ليست من التماثيل الموجودة على جانبي طريق الكباش المعروف الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك.



وتابع: كما أنها ليست من التماثيل الموجودة أمام واجهة معبد الكرنك ولكن تم اختيارها من بين تماثيل موجودة خلف واجهة المعبد (الصرح الأول) على جانبي الفناء، خلف مباني الطوب اللبن التي تركها المصري القديم أثناء أعمال بناء الصرح الأول.



جاء ذلك في بيان صحفي منذ قليل أصدرته وزارة السياحة والآثار،حيث تعكف الوزارة حاليًا على دراسة وتوثيق هذه التماثيل بشكل كامل، والقيام بكل أعمال الصيانة والترميم اللازمة للحفاظ على هذه التماثيل.



يأتي هذا في إطار الخطة الشاملة لترميم ودراسة هذه التماثيل ضمن آثار معابد الكرنك وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية.



جدير بالذكر ان وزارة السياحة والآثار قد انتهت من اكثر من ٩٠ ٪؜ من مشروع ترميم وإحياء طريق الكباش و سوف يتم افتتاحه أمام الزائرين خلال عام ٢٠٢٠.



يذكر أن موقع صدى البلد انفرد اليوم الجمعة بتفاصيل الكباش التي سيتم نقلها.