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محافظات

جمعية تنمية وتطوير السوق القديم تكرم 175 من حفظة القرآن الكريم بشرم الشيخ

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:08 ص
تكرم 175 من حفظة
تكرم 175 من حفظة القرآن الكريم بشرم الشيخ
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ايمن محمد
نظمت جمعية تنمية وتطوير السوق التجاري القديم بشرم الشيخ وبالتعاون مع المنطقة الأزهرية حفل تكريم 175 طالبا وطالبة من طلاب المعاهد الأزهرية ومدارس شرم الشيخ تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

أقيم الحفل بقصر ثقافة شرم الشيخ وبحضور المحاسب فوزي همام سكرتير عام مساعد المحافظة نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ والدكتور خالد سالم منسق عام الفتاوي ومركز الأزهر العالمي والشيخ الدكتور عمر مصطفي يونس رئيس المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ والشيخ مضر عبد السميع نائب منطقة جنوب سيناء الأزهرية والدكتور حاتم السيد ابو صوير رئيس مجلس إدارة الجمعية والشيخ ماجد راضي مدير إدارة أوقاف شرم الشيخ وأشرف رشدي مدير الشئون الاجتماعية وحنان اسماعيل مدير الإدارة التعليمية بشرم الشيخ ومشايخ الأزهر والأوقاف ووليد زكريا رئيس مجلس الأمناء ومدير وموجهي الأزهر والمدارس بشرم الشيخ والقيادات التنفيذية والتعليمية والشعبية 
وجمع كبير من أهالي شرم الشيخ

وبدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم ثم السلام الوطني وقال أحمد الكفراوي منسق الحفل أن هذه المسابقة تم الإعلان عنها من اسابيع لحفظة القرآن الكريم والانشاد الديني من عمر 5 سنوات حتي 15 سنة واسفرت عن فوز 175 طالب وطالبة من معاهد شرم الشيخ الأزهرية ومدارس شرم الشيخ منهم 10 طلاب وطالبات في الإنشاد الديني و165 من حفظة القران الكريم مقسمين الي عدد 5 حفظ القرآن الكريم كاملا وعدد 18 حفظ نصف القران الكريم وعدد 5 حفظ 25 جزءا وعدد 7 حفظ 20 جزءا وعدد 18 حفظ 10 أجزاء وعدد 102 حفظ من جزء حتي خمسة أجزاء من القرآن الكريم 

وقام الحضور بتكريم جميع الفائزين في حفل كبير أقيم بقصر ثقافة شرم الشيخ شارك فيه اسر المتسابقين واهالي شرم الشيخ وجنوب سيناء وتم منحهم جوائز وشهادات تقدير ومصاحف شريفة تكريما لهم لتفوقهم في حفظ القرآن الكريم.
جمعية تنمية وتطوير السوق القديم تكرم 175 من حفظة القرآن الكريم بشرم الشيخ
جمعية تنمية وتطوير السوق القديم تكرم 175 من حفظة القرآن الكريم بشرم الشيخ
جمعية تنمية وتطوير السوق القديم تكرم 175 من حفظة القرآن الكريم بشرم الشيخ
جمعية تنمية وتطوير السوق القديم تكرم 175 من حفظة القرآن الكريم بشرم الشيخ
جمعية تنمية وتطوير السوق القديم تكرم 175 من حفظة القرآن الكريم بشرم الشيخ
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