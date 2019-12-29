ورشة حوارية .. أشرف صبحي يكشف استراتيجية وزارة الشباب والرياضة في الاستثمار الرياضي .. وبرامج تطوير المشروعات القائمة وابتكار أخرى

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:

استضاف حزب مستقبل وطن فى ورشة عمل حوارية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للحديث حول إنجازات الوزارة، وخطة العمل للفترة المقبلة.





حضر فعاليات الورشة المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والعامرى فاروق أمين شئون الهيئات الاستشارية بالحزب، والإعلامي سيف زاهر أمين أمانة الثقافة والفنون والرياضة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء الحزب.





وتناول اللقاء الحديث حول أبرز البرامج والمشروعات التى نفذتها وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية وتأثيرها على النشء والشباب فى جميع المحافظات، وآخر المستجدات المتعلقة بملف تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب داخل النجوع والقرى والمدن، ومتابعة أدائها ودورها على صعيد تقديمها للخدمات الرياضية والشبابية، إضافة إلى مناقشة أبرز التعليقات الخاصة بقانون الرياضة.





كما استعرضت الجلسة النقاشية عددًا من المحاور المتعلقة بالمنافسة فى البطولات الرياضية ومتابعة أبطال مصر ودرجة استعدادهم لدورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها فى طوكيو العام القادم، والتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية فى تنفيذ الخطط والمعسكرات التدريبية للاعبين فى إطار التجهيز والإعداد لمختلف البطولات، فضلًا عن استعراض الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة حول الأزمة الأخيرة المتعلقة بالإيقاف الدولي لاتحاد رفع الأثقال، والإجراءات المتخذة مستقبلًا لتفادى وقوع أى اتحاد فى مثل هذه المشاكل.





وقال الدكتور أشرف صبحي:"إن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق استراتيجية ورؤية علمية محددة ترتكز على تطوير البرامج والمشروعات القائمة وابتكار مجموعة أخرى من الأنشطة بغرض خدمة نشء وشباب مصر فى جميع المحافظات، والعمل على تلبية تطلعاتهم ورغباتهم، وجذب أكبر عدد منهم للمشاركة فى أنشطة الوزارة فى ضوء رؤية العمل القائمة على توسيع قاعدة المستفيدين، وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية بالدولة".





وأضاف الوزير أن هناك متابعة دائمة مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بشكل دورى لاستعراض أبرز ما تم من إنجازات وبرامج ومشروعات، وتقديم معدلات قياس نجاح تلك البرامج فى تحقيق أهدافها، وذلك انطلاقًا من الإيمان الراسخ من الوزارة بالدور الرقابي لمجلس النواب المصري، وكذا التعرف على آراء نواب الشعب فيما يخص البرامج المنفذة وما يحتاجه النشء والشباب من أبناء دوائرهم.





كما تطرق وزير الشباب والرياضة فى حديثه عن ملف مراكز الشباب ورؤية الوزارة فى تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية تقوم بالعديد من الأدوار الإيجابية داخل المجتمع من خلال حرص الوزارة على تطويرها على المستوى الإنشائي والإداري، لافتًا إلى لجان المتابعة من خلال الوزارة ومديريات الشباب والرياضة والتى تقوم بزيارات مفاجئة لتلك المراكز لمعاينة ما يتم تنفيذه من مشروعات وأنشطة على أرض الواقع ومحاسبة المقصرين فى أداء أدوارهم.



