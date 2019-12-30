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مرأة

بمكونات من المنزل.. ماسك لتهدئة الرأس والتخلص من الزيوت

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
ماسك الزبادى مع العسل
ماسك الزبادى مع العسل والليمون
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نهى هجرس
يعد الزبادى من أفضل العلاجات الطبيعية التى تساعد على تهدئة فروة الرأس، والتخلص من الزيوت الزائدة كما يساعد على تنظيم أنتاج الزيوت الطبيعية فى فروة الرأس .

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أبرز الوصفات التى تساعد على ترطيب وتغذية الشعر وهى

مكونات ماسك الزبادى بالعسل والليمون:-

- 1 معلقة صغيرة من العسل
- 4 ملاعق كبيرة من الزبادي
- 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير والاستخدام لماسك الزبادى بالعسل والليمون:-

- يخلط العسل والزبادي، وعصير الليمون في وعاء للحصول على خليط ناعم.
- يوزع الخليط على الشعر، وفروة الرأس، ويترك لمدة تتراوح من 15-20 دقيقة.
- يغسل الشعر بالماء الفاتر.
- تكرر الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا.
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