بمكونات من المنزل.. ماسك لتهدئة الرأس والتخلص من الزيوت

يعد الزبادى من أفضل العلاجات الطبيعية التى تساعد على تهدئة فروة الرأس، والتخلص من الزيوت الزائدة كما يساعد على تنظيم أنتاج الزيوت الطبيعية فى فروة الرأس .
ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أبرز الوصفات التى تساعد على ترطيب وتغذية الشعر وهى
مكونات ماسك الزبادى بالعسل والليمون:-
- 1 معلقة صغيرة من العسل
- 4 ملاعق كبيرة من الزبادي
- 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون
طريقة التحضير والاستخدام لماسك الزبادى بالعسل والليمون:-
- يخلط العسل والزبادي، وعصير الليمون في وعاء للحصول على خليط ناعم.
- يوزع الخليط على الشعر، وفروة الرأس، ويترك لمدة تتراوح من 15-20 دقيقة.
- يغسل الشعر بالماء الفاتر.
- تكرر الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا.
ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أبرز الوصفات التى تساعد على ترطيب وتغذية الشعر وهى
مكونات ماسك الزبادى بالعسل والليمون:-
- 1 معلقة صغيرة من العسل
- 4 ملاعق كبيرة من الزبادي
- 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون
طريقة التحضير والاستخدام لماسك الزبادى بالعسل والليمون:-
- يخلط العسل والزبادي، وعصير الليمون في وعاء للحصول على خليط ناعم.
- يوزع الخليط على الشعر، وفروة الرأس، ويترك لمدة تتراوح من 15-20 دقيقة.
- يغسل الشعر بالماء الفاتر.
- تكرر الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا.