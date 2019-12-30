اليوم.. يحيى الفخراني يسلم المؤلفين الشباب جوائز مسابقة كايرو شو

تنظم "كايرو شو" اليوم الإثنين، ر حفل تسليم جوائز مسابقتها لشباب المسرحيين والتي تم إعلان نتيجتها في يوليو الماضي.



وسيقوم النجم الكبير يحيى الفخراني بتسليم الجوائز للفائزين وهم الكاتب أكرم مصطفى الفائز بالجائزة الأولى وقيمتها 75 ألف جنيه عن النص المسرحي"مرة واحد صالح" والكاتب أحمد الملواني الفائز بالجائزة الثانية وقيمتها 50 ألف جنيه عن النص المسرحي"ع الهوا"بينما فاز بالجائزة الثالثة مناصفة وقيمتها 40 ألف جنيه الكاتب أسامة محمد عن نص"بيت العز" والكاتب سامح عثمان عن نص"أربعين على كام".



وسيتم أيضا تسليم شهادات تقدير لمؤلفي النصوص التي وصلت للقائمة القصيرة في حضور الشركاء المؤسسين لكايرو شو وأعضاء لجنة التحكيم وهم المخرج الكبير عصام السيد والناقدة الكبيرة عبلة الرويني والكاتب د.مدحت العدل والكاتب د. حاتم حافظ والاعلامي محمد هاني.



وستتولى تقديم الحفل الذي سيقام على مسرح كايرو شو بمدينة 6 أكتوبر النجمة الشابة هبة مجدي إحدى نجمات كايروشو التي تشارك الفنان يحيى الفخراني بطولة مسرحية " الملك لير".



وسيحضر الحفل أيضا أعضاء لجنة القراءة التي تشكلت من مبدعي كايرو شو المخرجين الشباب تامر كرم ومحمد الصغير ومحمد الرخ ومروة رضوان.