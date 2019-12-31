AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

طوارئ بالفيوم لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:20 ص
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
استعدت مديرية أمن الفيوم لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيدة بمحافظة الفيوم.

وعقد اللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم، اجتماعا مع قيادات المديرية والمساعدين ومأمورى المراكز والأقسام، لمناقشة ومراجعة الاستعدادات الأمنية اللازمة.

وقام مدير أمن الفيوم باستعراض ومناقشة الخطة الموضوعة والتي تتضمن تكثيف التواجد الأمني بالميادين والشوارع الرئيسية وميادين المراكز وأقسام ومراكز الشرطة.

كما قرر مدير أمن الفيوم منع اى إجازات الضباط والأفراد لحين الانتهاء من احتفالات السنة الميلادية وأعياد الميلاد مع تشديد إجراءات التأمين في محيط الكنائس ودور العبادة المسيحية، وذلك فضلًا عن تعيين خدمات أمنية ثابتة ومتحركة بالطرق الحدودية التي تربط الفيوم بمحافظات الصعيد والقاهرة.

كما أكد على فحص وتعقيم الكنائس من الداخل والخارج بمعرفة خبراء المفرقعات، فضلًا عن تحديد حرم آمن بمحيط الكنائس والأديرة لا يسمح للسيارات والدراجات البخارية بالاقتراب منه.

ووضع بوابات الكترونية أمام جميع كنائس ودور العبادة المسيحية بالمحافظة للكشف عن أى معادن أو أجسام صلبة مع جميع المترددين والزائرين للكنائس ودور العبادة المسيحية، وكذلك التأكد من عمل وتشغيل كاميرات المراقبة الخارجية والداخلية بهذه الكنائس.

كما وضعت إدارة مرور الفيوم عددا من خطوط السير البديلة للطرق المارة بجوار الكنائس ودور العبادة المسيحية، حيث سيتم إغلاق الشوارع القريبة من الكنائس وتحويل خطوط السير إلى محاور مرورية بديلة، مع تكثيف الخدمات المرورية.

كما طالب مدير أمن الفيوم من قوات التأمين اليقظة التامة، والتعامل بحذر وجدية فى أى مشتبه به.
طوارئ بالفيوم لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد
طوارئ بالفيوم لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد
طوارئ بالفيوم لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتأمين عيد الميلاد ورأس السنة.. إنتشار أمنى مكثف بجميع مديريات الأمن.. فيديو

لتوفير الأجواء المناسبة.. الداخلية تعلن الاستنفار الأمني لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد .. صور

استنفار قوات الشرطة بالمحافظات لتأمين احتفالات أعياد الميلاد.. لدوريات الأمنية وقوات الانتشار السريع بدأت بالفعل عمليات تأمين الكنائس.. نشر ضباط وأفراد المرور في كافة الشوارع

الداخلية تضع اللمسات الأخيرة لتأمين احتفالات الميلاد ورأس السنة الهجرية.. رفع حالة الاستنفار للقصوى.. ونشر قوات أمنية بمحيط الكنائس والمنشآت المهمة.. صور

شاهد .. قوات الشرطة تستعد لتأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة

خطة أمنية وحملات نظافة.. القاهرة تستعد لاحتفالات عيد الميلاد

ترشيحاتنا

أنا ما يتقاليش اخرسي.. شيرين ترد على منتقديها في حفلة الرياض.. فيديو

يغفل عنه الكثيرون.. عمل واحد يمنع عنك غضب الله ويُدخلك الجنة

برشلونة يفقد حارسه ولاعب الوسط بسبب الإصابة

للرجال والنساء.. ما هي كمية السكر المسموح بتناولها يوميا

ماتت محترقة بغرفة العمليات.. رحيل امرأة بفضيحة كبرى في هذه الدولة

الرجال الزرق.. من هم الطوارق الذين يجهزهم أردوغان للحرب بالوكالة في ليبيا؟

AdvertisementS

أزمة لينا الفيشاوي مع والدها تتواصل بعد الصورة العارية.. ورد فعل غير متوقع من الأب والابنة

تهديد بالانتحار ولجوء للقضاء .. حمو بيكا يفتح النار على نقابة الموسيقيين "فيديو"

لا يعرفها الكثير.. 4 ركعات في آخر السنة تكفر ذنوبك وتفتح أبواب الرزق

بملابس كاجوال .. زوجة مصطفى فهمي تستعرض رشاقتها من أسوان

بيان شديد اللهجة من السعودية بعد قصف مليشيات إيران لقواعد أمريكية في العراق

بعد أزمة جوجل.. بدرية طلبة مطلوبة في السعودية (القصة الكاملة)

هل تتراجع أسعار البنزين والكهرباء والغاز فى يناير 2020؟.. البرلمان يجيب

أخبار الرياضة ليلا.. تصريحات نارية لرئيس الزمالك عن الخطيب وعبد الله السعيد .. قرارات مجلس الأهلي تصدر بشأن المصابين والألعاب الأخرى

غضب في الأردن بسبب فيديو لشاب يمارس الرذيلة في الطريق العام

هيونداي تطرح توسان hyundai tucson الجديدة بتصميم خيالي .. صور

في عيد ميلادها | 8 رجال في حياة أم كلثوم 2 منهم تزوجاها عرفيا وصوريا

في ذكرى رحيل أم الدكاترة| كفاح ومآس إحسان القلعاوي.. ترملت على بناتها وهزمها السرطان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شر انتقام.. بمقطع إباحي عريس يفضح علاقة عروسه بزوج أختها أمام المعازيم

بمسرح كايرو شو.. يحيى الفخراني يسلم جوائز شباب المبدعين

تصرف مزعج من مسافرة على متن طائرة يثير الجدل على مواقع التواصل.. شاهد