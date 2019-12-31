طوارئ بالفيوم لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد

استعدت مديرية أمن الفيوم لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيدة بمحافظة الفيوم.



وعقد اللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم، اجتماعا مع قيادات المديرية والمساعدين ومأمورى المراكز والأقسام، لمناقشة ومراجعة الاستعدادات الأمنية اللازمة.



وقام مدير أمن الفيوم باستعراض ومناقشة الخطة الموضوعة والتي تتضمن تكثيف التواجد الأمني بالميادين والشوارع الرئيسية وميادين المراكز وأقسام ومراكز الشرطة.



كما قرر مدير أمن الفيوم منع اى إجازات الضباط والأفراد لحين الانتهاء من احتفالات السنة الميلادية وأعياد الميلاد مع تشديد إجراءات التأمين في محيط الكنائس ودور العبادة المسيحية، وذلك فضلًا عن تعيين خدمات أمنية ثابتة ومتحركة بالطرق الحدودية التي تربط الفيوم بمحافظات الصعيد والقاهرة.



كما أكد على فحص وتعقيم الكنائس من الداخل والخارج بمعرفة خبراء المفرقعات، فضلًا عن تحديد حرم آمن بمحيط الكنائس والأديرة لا يسمح للسيارات والدراجات البخارية بالاقتراب منه.



ووضع بوابات الكترونية أمام جميع كنائس ودور العبادة المسيحية بالمحافظة للكشف عن أى معادن أو أجسام صلبة مع جميع المترددين والزائرين للكنائس ودور العبادة المسيحية، وكذلك التأكد من عمل وتشغيل كاميرات المراقبة الخارجية والداخلية بهذه الكنائس.



كما وضعت إدارة مرور الفيوم عددا من خطوط السير البديلة للطرق المارة بجوار الكنائس ودور العبادة المسيحية، حيث سيتم إغلاق الشوارع القريبة من الكنائس وتحويل خطوط السير إلى محاور مرورية بديلة، مع تكثيف الخدمات المرورية.



كما طالب مدير أمن الفيوم من قوات التأمين اليقظة التامة، والتعامل بحذر وجدية فى أى مشتبه به.