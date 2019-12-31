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منوعات

على رهان.. منافسة بين خلايجة عواجيز على تقليد زوجاتهم في الرقص

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:56 م
رقص
رقص
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عزة عاطف
وسط أجواء من السخرية والضحك الشديد قام عدد من كبار السن بالرقص بشكل ساخر أمام الكاميرا مقلدين زوجاتهم في مقطع فيديو أثار الضجة.

انتشر مقطع فيديو على موقع الفيديوهات تيك توك TikTok لمجموعة من الرجال الخلايجة يرقصون بشكل هيستيري وساخر وسط صرخات الضحك.

وتبين أنهم قد تراهنوا على تقليد حركات زوجاتهم المعتادة أثناء الرقص "على سبيل الهزار" كمن يقلد بشكل أفضل، وقد دخل رجلين يبدو عليهما كبر السن في منافسة على التقليد في الرقص.

انتشر مقطع الفيديو بسرعة البرق مثيرًا الضجة على مواقع التواصل حيث تبادله العديد من المستخدمين من باب الضحك بينما انتقده آخرون.

رقص الرجال على "شيلة" وهي أحد الفنون الشعبية في دول الخليج تشبه في لحنها الموال أو التغني بالشعر.
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