بلال: الزمالك لا يحتاج لشيكابالا في الموسم المقبل

أكد أحمد بلال لاعب الأهلي السابق، أن موقف محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك واعتزاله النهائي في الفترة الحالية يتم تقييمه من جانب إدارة النادي والمدير الفني، مشيرًا إلى أن اللاعب يحصل على مقابل مالي مقابل الأداء داخل الملعب. ولابد من تقييم حجم الاستفادة الفنية للاعب قبل اعلان أي قرار.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الأداء البدني والفني هم المفروض يحكمان اعتزال أي لاعب من عدمه، وفي مصر أصبحت السوشيال ميديا تتحكم في العديد من الأمور.

وأضاف: لا يجرؤ مجلس إدارة نادي الزمالك على اعلان قرار رحيل شيكابالا بشكل رسمي عن النادي حتى الآن.. ارى أن الزمالك ليس في حاجة لوجود اللاعب في الموسم المقبل من الناحية الفنية.

وزاد: الأهلي حصل على 12 مليون دولار مكاسب مالية من بيع واعارة لاعبين، بخلاف باقي المداخيل المالية من الرعاة وغيرها.. وبالتالي فأن الزمالك لكي يحقق نفس المداخيل المالية يجب أن يعمل جيدا في البداية على المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.