الرجال بعد الثلاثين أكثر عرضة له.. ما هي أسباب الإصابة بمرض بهجت.. تقرحات الفم والجهاز التناسلي أبرز علاماته.. الطبيب هو الأجدر بتشخيصه.. و6 علاجات فعالة للتخلص منه

ويتضمن العلاج أدوية لتقليل علامات، وأعراض الإصابة بمرض بهجت ومنع المضاعفات الخطيرة، مثل: العمى.وتختلف أعراض مرض بهجت من شخص لآخر، حيث يمكن أن تختفي وتظهر الأعراض مع مرور الوقت، وتظهر العلامات والأعراض على أجزاء الجسم المختلفة.وتشمل المناطق التي تتأثر عادة بمرض بهجت، ما يلي:تعد قرح الفم المؤلمة من العلامات الأكثر شيوعًا لمرض بهجت، وهي تبدأ كافة مستديرة في الفم تتحول بسرعة إلى قرح مؤلمة، وعادة ما تلتئم القروح خلال أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، على الرغم من تكرارها من وقت لآخر.بعض الناس يصابون بالقروح اللاإرادية على أجسادهم، ولكن عند الإصابة بمرض بهجت تتكون عقيدات حمراء ومرتفعة وطرية على بشرتهم ، خاصةً في أسفل الساقين.يمكن أن تحدث قرح مفتوحة حمراء على كيس الصفن أو الفرج، وعادة ما تكون القروح مؤلمة ويمكن أن تترك ندبات.التهاب العين (التهاب القزحية) يسبب الاحمرار والألم وعدم وضوح الرؤية، عادة في كلتا العينين، وفي الأشخاص الذين يعانون من مرض بهجت، يمكن أن يظهر التهاب القزحية ويذهب.غالبًا ما يؤثر تورم المفاصل والألم على الركبتين والكاحلين والمرفقين أو الرسغين عند المصابين بمرض بهجت، قد تمتد العلامات والأعراض من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع وتختفي من تلقاء نفسها.يمكن أن يسبب التهاب الأوردة والشرايين احمرارًا وألمًا وتورمًا في الذراعين أو الساقين عند حدوث جلطة دموية، مما يؤدي التهاب في الشرايين الرئيسية إلى مضاعفات ، مثل تمدد الأوعية الدموية وتضييق أو انسداد الوعاء.مجموعة متنوعة من العلامات والأعراض يمكن أن تؤثر على الجهاز الهضمي، وتظهر على هيئة آلام في البطن وإسهال ونزيف.يمكن أن يسبب التهاب الدماغ، والجهاز العصبي الصداع والحمى والارتباك وضعف التوازن، أو السكتة الدماغية.يعد مرض بهجت أحد الأمراض التي تعتمد على اضطرابات المناعة الذاتية، مما يعني أن الجهاز المناعي للجسم يهاجم عن طريق الخطأ بعض خلاياه الصحية، ومن المحتمل أن تلعب العوامل الوراثية والبيئية دورًا.

عوامل تزيد من نسب الإصابة بمرض بهجت



1- العمر:



2- البلد:



3- الجنس:



4- الجينات:



مضاعفات تحدث عند الإصابة بمرض بهجت



طرق تشخيص مرض بهجت



طرق علاج مرض بهجت



1- كريمات الجلد:



2- غسل الفم:



3- قطرات للعين:



4- الستيرويدات القشرية:



5- أدوية لتعزيز المناعة:



6- أدوية تغير استجابة الجهاز المناعي:



أما بالنسبة لعلامات وأعراض مرض بهجت، فقد تكون ناجمة عن التهاب الأوعية الدموية (التهاب الأوعية الدموية)، ويشمل التهاب الأوعية الدموية الشرايين والأوردة من جميع الأحجام، مما يؤدي إلى تلفها في جميع أنحاء الجسم.وتم العثور على العديد من الجينات المرتبطة بـ مرض بهجت، ويعتقد بعض الباحثين أن الفيروس أو البكتيريا المسبب لمرض بهجت تصيب الأشخاص الذين لديهم جينات معينة تجعلهم عرضة للإصابة بمرض بهجت.وهناك بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بمرض بهجت، وفقا لما جاء في صحيفة "مايو كلينك" الطبي، وتشمل:يصيب مرض بهجت عادة الرجال والنساء في العشرينات والثلاثينيات من العمر، رغم أن الأطفال وكبار السن يمكنهم أيضًا الإصابة بمرض بهجت وان يتطور المرض لديهم.ومن المحتمل أن يطور أشخاص من دول في الشرق الأوسط وشرق آسيا بالإصابة بمرض بهجت، بما في ذلك تركيا وإيران واليابان والصين.في حين أن مرض بهجت يحدث في كل من الرجال والنساء، إلا انه عادة ما يكون المرض أكثر حدة لدى الرجال.ويمكن لوجود بعض الجينات المحددة أن يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض بهجت.وتعتمد مضاعفات مرض بهجت على العلامات والأعراض، وعلى سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي التهاب القزحية غير المعالج إلى ضعف البصر أو العمى.ويحتاج الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في العين بسبب الإصابة بمرض بهجت إلى زيارة أخصائي العيون (طبيب عيون) بانتظام، وذلك لأن العلاج يمكن أن يساعد في منع هذه المضاعفات.ولا توجد اختبارات يمكن أن تحدد ما إذا كنت تعاني من مرض بهجت ام لا، لذلك فإن الأمر يعتمد على تشخيص الطبيب بشكل أساسي وعلى حسب الأعراض التي تواجهها، ولا يعني الإصابة بقروح الفم ان يعاني الشخص من مرض بهجت، ولكن قروح الفم التي تكررت ثلاث مرات على الأقل في 12 شهرًا يمكن ان تكون علامة على الإصابة بالمرض.بالإضافة إلى ذلك ، يتطلب تشخيص مرض بهجت عن طريق بعض الأعراض الإضافية، مثل:1- القروح التناسلية المتكررة2- التهاب العين3- القروح الجلديةويمكن أن يطلب الطبيب منك بعض الاختبارات التي تشير بالإصابة بمرض بهجت، مثل اختبارات الدم أو الاختبارات المعملية الأخرى، واختبار Pathergy ، الذي يدخل فيه طبيبك إبرة معقمة في جلدك ويفحص المنطقة يوما بعد يوم.وإذا كانت جميع الاختبارات إيجابية، وقد تشكلت بعض الحبوب الحمراء الصغيرة تحت جلدك في المكان الذي تم إدخال الإبرة فيه، فإن هذا الامر يشير إلى أن نظام المناعة لديك يبالغ في رد فعله إلى إصابة بسيطة مستبعدين فيها إصابتك بمرض بهجت.ولا يوجد علاج لمرض بهجت، إذا كان لديك شكل خفيف من أعراض المرض، فقد يقترح طبيبك أدوية للسيطرة على الألم والالتهابات التي أصابتك.وعند الإصابة بعلامات وأعراض أكثر حدة من مرض بهجت، فقد يصف طبيبك أدوية للتحكم في المرض في جميع أنحاء جسمك ، بالإضافة إلى أدوية أخرى للسيطرة على الإلتهابات.وتتضمن الأدوية التي تتحكم في العلامات والأعراض التي لديك أثناء الإصابة بالإلتهابات، ما يلي:المواد الهلامية والمراهم، ويتم تطبيق أدوية الكورتيكوستيرويد الموضعية مباشرةً على تقرحات الجلد والأعضاء التناسلية لتقليل الالتهاب والألم، إذا لم تساعد الأدوية الموضعية ، فقد يوصي طبيبك بعقار يسمى الكولشيسين (كولكريز ، ميتيجاري) لتقرحات الفم والأعضاء التناسلية المتكررة، حيث أن لهذه الأدوية يمكنها أن تضع حدا لعلاج تورم المفاصل.ويستخدم في هذه الحالة لعلاج قروح الفم غسولات الفم الخاصة التي تحتوي على الستيرويدات القشرية وعوامل أخرى قد يقلل من آلام تقرحات الفم.قطرة العين التي تحتوي على الستيرويدات القشرية أو الأدوية المضادة للالتهابات يمكن أن تخفف الألم والاحمرار في عينيك، وإذا كان التهاب خفيف.وتتطلب الحالات الشديدة من مرض بهجت علاجات اخرى للسيطرة على الأضرار الناجمة عن المرض، ومنها:وتساهم هذه العلاجات في السيطرة على الالتهابات، حيث تستخدم الستيرويدات القشرية ، مثل بريدنيزون ، في تقليل الالتهاب الناجم عن مرض بهجت، كثيرا ما يصف الأطباء لهم دواء آخر لقمع نشاط الجهاز المناعي، إلا ان هناك بعض الآثار الجانبية، تشمل: زيادة الوزن ، والشعور بالحكة الدائمة، وارتفاع ضغط الدم، وهشاشة العظام.يمكن تقليل الالتهاب المرتبط بالإصابة بمرض بهجت عن طريق الأدوية التي تعزز الجهاز المناعي من مهاجمة الأنسجة الصحية، وقد تشمل هذه الأدوية الآزويثوبرين (آزاسان ، إيموران) ، السيكلوسبورين (جينجراف ، نيورال ، سانديمون) سيكلوفوسفاميد، وهذه الأدوية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة، وتشمل الآثار الجانبية الأخرى لهذه العلاجات مشاكل في الكبد والكلى، وانخفاض ضغط الدم أو ارتفاعه.وتعمل هذه الادوية كـ Interferon alfa-2b (Intron A) في نشاط جهاز المناعة لديك للسيطرة على الالتهاب، ويمكن استخدامه بمفرده، أو مع أدوية أخرى ان يساهم في السيطرة على تقرحات الجلد وآلام المفاصل والتهاب العين لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض بهجت، وتشمل الآثار الجانبية الإصابة بـ الانفلونزا ، وآلام العضلات، والتعب.