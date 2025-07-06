نيرة أنور: البطولة العربية لكرة السلة سيدات بداية قوية لـ الأفروباسكت

أكدت نيرة أنور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والعربي لكرة السلة، ورئيس البعثة المصرية في البطولة العربية لكرة السلة للسيدات، أن تنظيم مصر للبطولة المقامة حاليًا خلال الفترة من 1 إلى 8 يوليو الجاري، على صالة 3 باستاد القاهرة الدولي، جاء على أعلى مستوى بفضل التعاون بين الاتحادين المصري والعربي، إلى جانب دعم المؤسسات الرياضية في مصر، من أجل خروج البطولة بشكل قوي رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة في الفترة الأخيرة.

وأضافت نيرة في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة، أن الاتحاد حريص على الالتزام بكافة القوانين واللوائح، ويوفر كل احتياجات الوفود المشاركة، مشيرة إلى أن التعاون بين جميع الأطراف يهدف لتحقيق بطولة ناجحة، مؤكدة أن ردود الفعل حتى الآن إيجابية للغاية، وأن مصر اعتادت دائمًا على تنظيم بطولات مشرفة.

وأوضحت نيرة أن البطولة الحالية تعد خطوة البداية نحو هدف أكبر يتمثل في الاستعداد الجيد للبطولة الإفريقية المقبلة “الأفروباسكت”، معربة عن ثقتها في أن تكون البطولة العربية فرصة قوية للإعداد وتحقيق نتائج إيجابية.

وأشارت نيرة إلى أن المنتخبات المشاركة من أقوى المنتخبات العربية، وأن نتائج المنتخب المصري حتى الآن مبشرة للغاية، مؤكدة أن وجود جهاز فني جديد بقيادة المدرب الإسباني منح اللاعبات دفعة نفسية وبدنية كبيرة.

ولفتت نيرة إلى أن الاتحاد يسعى لتلبية كل طلبات المدير الفني وتوفير كافة السبل لإنجاح مهمته، مشيرة إلى أن المدرب يعتمد على الفكر الجديد ويعقد اجتماعات دورية بالفيديو لتصحيح أخطاء اللاعبات بشكل مستمر.

واختتمت نيرة أنور تصريحاتها مؤكدة أن الجميع سيبذل أقصى جهد لدعم الجهاز الفني واللاعبات، معربة عن ثقتها في قدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية تليق بمنتخب مصر.