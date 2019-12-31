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مرأة

بجوار شجرة الكريسماس.. شاهد| منة فضالي تفاجئ متابعيها بإطلالة شتوية ناعمة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:12 ص
آية التيجي
شاركت الفنانة منة فضالي صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها وهي بجانب شجرة الكريسماس.

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وظهرت منة فضالى في الصورة بإطلالة شتوية ناعمة ومميزة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها، وتهنئتها بالعام الجديد.

وعلقت منة فضالي على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: "سنة جديدة سعيدة".

وظهرت منة فضالي بملابس سوداء، حيث اختارت جيب قصير باللون الأسود، وعليه توب كب بنفس الللون، فيما ارتدت عليهم بالطو طويلا باللون الأسود، فيما اختارت كوفية ناعمة تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وتركت منة فضالي شعرها منسدلا على كتفيها، فيما ارتدت قبعة من الصوف على رأسها، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه.

وأكملت منة فضالي إطلالتها باختيار بعض اللمسات البسيطة من الإكسسوارات، حيث اختارت جوانتي من الجلد على يديها مع بوت طويل باللون الأسود.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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