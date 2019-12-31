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مرأة

بـ إطلالة شتوية.. مي عمر تخطف الأنظار في لندن

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:33 ص
مي عمر
مي عمر
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة مى عمر، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، بصور جديدة لها، خلال تواجدها فى لندن، بصحبة زوجها المخرج محمد سامي.

وظهرت مى عمر فى الصور بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت بالطو طويل يصل إلى الركبة، ونسقت معه بنطلون جينز.

وأكملت مي عمر إطلالتها بـ"بوت" أنيق باللون الأسود، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مى عمر على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدلة على كتفيها، ولم تتكلف في استخدام مساحيق التجميل حيث ركزت على إبراز جمالها الطبيعي.
بـ إطلالة شتوية.. مي عمر تخطف الأنظار في لندن
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