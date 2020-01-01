بعد الصورة العارية.. أول قرار من هند الحناوي والدة لينا الفيشاوي

كشفت هند الحناوي، والدة لينا، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، عن أوا قرار سوف تتخذه في شهر يناير 2020.



وقالت هند الحناوي، في منشورها، إنها سوف تحذف حسابي فيسبوك وانستجرام، لأنهما يستنفزان قدرا كبيرا من طاقتها، وسوف تحتفظ بحسابي تويتر وLinkedIn لمن يريد التواصل معها، ويأتي بعد الضجة التي اثارتها ابنتها لينا أحمد الفيشاوي، بعد نشر صورة نصف عارية لها.



كانت "لينا"، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، صدمت والدها مجددًا، بعد الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، وظهرت فيها شبه عارية، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حولها.



وتبين من الصورة التي نشرتها "لينا" أنها متواجدة في القاهرة خلال الفترة الحالية، بعد فترة من عدم تمكنها من المجيء إلى مصر بسبب منعها من السفر بحكم قضائي لوالدها، ولكن بعد إلغاء هذا الحكم وتمكن الابنة من العودة إلى القاهرة، تجاهلت زيارة والدها لتصدمه مرة أخرى وتزداد العلاقة سوءًا.



وكان الخلاف بين لينا ووالدتها وأحمد الفيشاوي انتهى بقبول محكمة أسرة الخليفة التظلم المقدم من هند الحناوي والدة لينا أحمد الفيشاوي على قرار منعها من السفر، ووضعها على قوائم ترقب الوصول.



جاء هذا القرار لأن الفنان أحمد الفيشاوي والد لينا أقام دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها هند الحناوى، لتدرس في لندن واتهم أحمد الفيشاوي وطليقته بالإهمال في رعاية ابنتهما.



وأثارت لينا الفيشاوى حالة من الجدل فى الفترة الأخيرة، وتحديدا بعد رحيل جدها الفنان فاروق الفيشاوى، وفاجأت متابعيها بتغيير اسمها على انستجرام الى لينا فاروق الفيشاوي.



وتبين أن لينا الفيشاوى دشنت حسابها على "إنستجرام" فى عام 2015، وكانت صورتها مع والدتها هند الحناوي أول صورة تنشرها عبر الحساب الذي لم تتفاعل من خلاله كثيرًا باستثناء الأيام الأخيرة التي أصبحت لينا نشطة فيه على "إنستجرام".



وكشف "إنستجرام" عن قطيعة إلكترونية بين لينا ووالدها أحمد الفيشاوى، إذ لم يتواجد أي منهما في قائمة المتابعين للآخر، على الرغم من أن لينا تتابع عددا من الفنانين المصريين من أصدقاء والدها، وتحدثت أكثر من مرة فى فيديو لها عن أزمتها مع والدها فى الفترة الأخيرة التى قضت فيها المحكمة بحبسه بسبب امتناعه عن دفع النفقة.