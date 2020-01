إليسا تكشف عن تفاصيل تجربتها الصحفية الجديدة ..فيديو

View this post on Instagram

في العدد الخاص من "النهار" الذي نطلقه قريباً، القصص التي قررتم مشاركتها معنا مؤثرة، ملهمة، محفّزة وحقيقية #نقطة_ضو‬ ‏‫⁦‪@annaharnews