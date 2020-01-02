AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إليسا تكشف عن تفاصيل تجربتها الصحفية الجديدة ..فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 02:21 ص
اليسا
اليسا
Advertisements
شروق ابراهيم
نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أثناء المشاركة في إعداد وتحرير عدد جديد من مجلة "النهار" اللبنانية.

وعلقت إليسا على الفيديو "في العدد الخاص من النهار الذي نطلقه قريبا.. القصص التي قررت مشاركتها معكم مؤثرة، ملهمة، محفزة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تمارس فيها إليسا المهنة الصحفية، بل شغلت من قبل رئيس تحرير لمجلة "جمالك" في عدد وحيد، وأعربت ملكة الإحساس عن سعادتها بهذه التجربة الجديدة. 

على صعيد آخر، تواصل إليسا التحضير لأغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه مطلع عام 2020، بعد أحدث ألبوماتها "الى كل اللي بيحبوني".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان مميز.. إليسا تشعل حفلها في دبي بأغنية عيشالك..فيديو

إليسا تصل كندا استعدادا لجولتها الغنائية

اليسا تحتفل بـ مجدي يعقوب بعد تكريمه في أسوان .. تفاصيل

إليسا عن تكريم مجدي يعقوب: أنا مصرية

بالروب الأبيض .. إطلالة جريئة لـ إليسا

بحفلها في كندا.. إليسا ترقص مع جمهورها على أغنية عيشالك

ترشيحاتنا

بيان عاجل للخارجية الأمريكية بشأن اقتحام سفارة واشنطن في بغداد

بعد السقوط أمام الأهلى .. ميدو يحسم رحيله عن تدريب المقاصة

كان وما زال رئيسا شرفيا.. تفاصيل زيارة محمود الخطيب لـ تركي آل الشيخ في السعودية

عاجل | لقاء الأشقاء .. تفاصيل وكواليس جلسة الخطيب وتركي آل الشيخ فى السعودية

بيان رسمي.. الأهلى يكشف كل ما دار بين الخطيب وتركي آل الشيخ فى السعودية

نبيل الحلفاوي: صوت بهاء سلطان حشد مناصريه للضغط من أجل عودته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض X أسود وحذاء أحمر.. طليقة على ربيع تتألق في أحدث ظهور

انتقام غريب.. شاب يتخلص من سيارة مرسيدس G63 بإلقائها من الطائرة

بفستان ملفت.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في الاحتفال بـ رأس السنة