إليسا تكشف عن تفاصيل تجربتها الصحفية الجديدة ..فيديو

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أثناء المشاركة في إعداد وتحرير عدد جديد من مجلة "النهار" اللبنانية.





وعلقت إليسا على الفيديو "في العدد الخاص من النهار الذي نطلقه قريبا.. القصص التي قررت مشاركتها معكم مؤثرة، ملهمة، محفزة".





وهذه ليست المرة الأولى التي تمارس فيها إليسا المهنة الصحفية، بل شغلت من قبل رئيس تحرير لمجلة "جمالك" في عدد وحيد، وأعربت ملكة الإحساس عن سعادتها بهذه التجربة الجديدة.





على صعيد آخر، تواصل إليسا التحضير لأغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه مطلع عام 2020، بعد أحدث ألبوماتها "الى كل اللي بيحبوني".