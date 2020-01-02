AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تداول 592 شاحنة و44 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الخميس 02/يناير/2020 - 11:37 ص
موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر
Advertisements
حسن غنيمة
أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر تداول 592 شاحنة بضائع و44 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 44 شاحنة و17 سيارة، بينما تغادر ثلاث سفن وهى الحرية 2، الجونة تريدر، ضبا بريدج وعلى متنهم 137 شاحنة و6 سيارات.

فيما استقبل الميناء بالأمس خمس سفن وهى محبة، الحرية2، ضبا بريدج، أمانة، ونما اكسبريس وعلى متنهم 183 شاحنة و6 سيارات، وغادرت 3 سفن وهى أمانة، عزيز اكسبريس، وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 149 شاحنة و7 سيارات.

كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 28 شاحنة و2 سيارة، بينما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا وعلى متنها 51 شاحنة و6 سيارات بينما شهد ميناء الغردقة رحلة مكوكية (وصول وسفر) للعبارة كوين نفرتيتى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تداول 465 شاحنة و56 سيارة بموانئ البحر الأحمر

تداول 481 شاحنة و30 سيارة بموانئ البحر الأحمر

تداول 365 شاحنة و18 سيارة بموانئ البحر الأحمر

تداول 623 شاحنة و35 سيارة بموانئ البحر الاحمر

تداول 497 شاحنة و181 سيارة بموانئ البحر الأحمر

تصدير 28 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى الهند

ترشيحاتنا

الزمالك عقدة أسوان.. الأبيض يقترب من إنهاء سلسلة نزيف النقاط

بعد أدائه أمام المقاصة مروان محسن يتصدر تويتر.. وردود واسعة من الجماهير.. شاهد

مصرع طالب تحت عجلات القطار في بني سويف

حسن حمدي: اعتزلت العمل الرياضي.. الحضري اشتكاني لـ مبارك ولم أتراجع.. ومرتضى منصور يوجه رسالة لرئيس الأهلي السابق

الأهلي يؤمن صفقات الصيف مبكرًا وبكار وجوميز الغلابة في الصدارة

فيديوجراف: سعودي يتهم والدته بتهمة غريبة

AdvertisementS

لحظة مرعبة.. سقوط مطرب شهير ميتا أثناء غنائه على خشبة المسرح.. شاهد

مزقوا ملابس الفتاة.. تحرش جماعي في المنصورة مع بداية السنة الجديدة.. صور

النيابة الإدارية تحيل مدير عام الأمن بـ «الأزهر الشريف» للمحاكمة العاجلة

رد فعل فايلر عقب خروج محمد هاني من الملعب ..فيديو

البرلمان ينتفض ضد تركيا.. جلسة طارئة في مجلس النواب لتفويض الرئيس السيسي

تتحدث مع الحيوانات.. قصة فتاة ولدت في محمية وتنام بين الأسود

الضيف المنفلت.. خبير إعلامي يفتح النار علي مرتضى منصور بسبب قناة الزمالك

تريند الفن| أول قرار من طليقة أحمد الفيشاوى بعد ظهور ابنتها عارية.. هنا الزاهد تسخر من زوجها أحمد فهمى

ميدو يكشف تفاصيل مشادته مع فايلر خلال مباراة المقاصة والأهلي

أخبار الرياضة.. موعد وصول البطاقة الدولية لـ كهربا.. وتفاصيل مشادة فايلر وميدو

بعد أدائه أمام المقاصة مروان محسن يتصدر تويتر.. وردود واسعة من الجماهير.. شاهد

اتعلمنا الدرس.. الجماهير تدعم الخطيب بعد زيارته لـ تركي آل الشيخ ..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك سهرة.. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في رأس السنة

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في رأس السنة

رغم انتقاده العنف ضد المرأة.. هجوم على بابا الفاتيكان بعد ضربه لـ مسيحية