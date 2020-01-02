تداول 592 شاحنة و44 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر تداول 592 شاحنة بضائع و44 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 44 شاحنة و17 سيارة، بينما تغادر ثلاث سفن وهى الحرية 2، الجونة تريدر، ضبا بريدج وعلى متنهم 137 شاحنة و6 سيارات.



فيما استقبل الميناء بالأمس خمس سفن وهى محبة، الحرية2، ضبا بريدج، أمانة، ونما اكسبريس وعلى متنهم 183 شاحنة و6 سيارات، وغادرت 3 سفن وهى أمانة، عزيز اكسبريس، وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 149 شاحنة و7 سيارات.



كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 28 شاحنة و2 سيارة، بينما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا وعلى متنها 51 شاحنة و6 سيارات بينما شهد ميناء الغردقة رحلة مكوكية (وصول وسفر) للعبارة كوين نفرتيتى.



