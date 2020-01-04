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ساحة رأي

داليا هاشم تكتب: واثق الخطوة يمشى ملكا

السبت 04/يناير/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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الثقة بالنفس هى شعور الإنسان بالإيجابية والإطمئنان للقدرات التى أعطاها الله إياها وبالإمكانيات الموجودة فيه وأنه قادر على فعل أى شىء ما


لماذا لايثق الناس بأنفسهم ؟

- قد يكون بسبب الجهل فيشعر الإنسان بالنقص بسبب جهله فينظر بعض الناس للأغنياء بأن لديهم ثقة بالنفس أكثر منهم لأن لديهم أموال أكثر أو جوالات أفخم أو سيارات أحسن كل هذا خطأ لأن الثقة بالنفس تنبعث من داخل الإنسان ربما أنت لديك أمور هم لا يملكونها مثل أخلاقك، دينك، أولاد مطيعين لك

فالثقه بالنفس لا تقاس بالحذاء والشنطة الفاخرة ولا الجوال الباهر ولكن الثقة بالنفس تنبع من الداخل من القيم والأخلاق والدين .

كيف ابني ثقتي بنفسى ؟

- الشعور بالحاجة إلى التغيير

- أكتشف قدراتك وأشتغل عليها

- الإعتناء بالمظهر الخارجى والنظافة الشخصية لأن ذلك يؤدى إلى الرضا عن الذات ومن ثم الثقة بالنفس

- تحديد الأهداف بوضوح لكي تتمكن من تحديد الأهداف يجب تحديد أهداف صغيره فى البدايه من ثم تحقيقها والإحتفال بإتمامها ثم تعيين هدف أكبر وهكذا حتى تتراكم النجاحات .

- الشعور بقيمتك وأن لك قيمة فى الحياة

- تفائل بالمستقبل

فوائد الثقة بالنفس :

- الإحساس بقيمة الذات وإرتفاع مستوى السعادة .

- طموح نحو الوصول للأفضل.

- التمتع بالحياة وممارسة الأنشطة المختلفة .

- الثبات على مواقفك .

- ستجلب لك الراحة والحد من الخوف والقلق والمشاكل والإضطرابات النفسية .

- الإمتنان والشكر لله .

- شعورك بالنجاح يزيد من طاقتك .
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