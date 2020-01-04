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مرأة

هنفطر إيه انهاردة.. برجر دجاج وبطاطس محمرة وعصير برتقال فرش

السبت 04/يناير/2020 - 09:07 ص
برجر دجاج
برجر دجاج
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أسماء عبد الحفيظ
تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات خلال اليوم، ولذلك يجب أن نحرص على تناولها بشكل جيد؛ لتمد الجسم بالطاقة والفيتامينات التي يحتاج لها، ولذلك نقدم لك طريقة عمل برجر دجاج و بطاطس محمرة وعصير برتقال فرش.

طريقة عمل برج دجاج من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير برجر دجاج:

نصف كيلو دجاج فيليه
بصل
فلفل ألوان
نصف كوب دقيق
بيضة
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
كمون ناعم
بهارات
زيت
ملح
فلفل أسود

- للتقديم

بطاطس محمرة
خبز كيزر
كاتشب
مايونيز

طريقة تحضير برجر دجاج

* يفرم في الكبة الدجاج المفروم مع البصل والفلفل والتوابل والملح والفلفل والبيضة والبيكنج بودر
* يشكل الخليط أقراص ويفضل أن توضع في الثلاجة لتتماسك
* يوضع في القليل من الزيت على النار
* يقلب على الوجه الآخر ويقدم عند تمام النضج مع البطاطس والخبز والكيزر والكاتشاب والمايونيز

طريقة عمل بطاطس محمرة:
تقطع صوابع رفيعة ويضاف عليها الملح وقطرات الخل وتقلى على نار عالية وترفع من الزيت فى نصف التسوية بضع ثواني وتوضع مرة أخرى وذلك من أجل طرد الزيت منها تجنبا لتشربها الزيت.

عصير برتقال فرش:
يمكنك عصر البرتقال فى العصارة اليدوية أو الكهربائية كما يمكنك تحليته بالسكر أو السعل أو تركه بدون سكر حسب الرغبة.
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