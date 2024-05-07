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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الجيل يحذر من مغبة اقتحام رفح الفلسطينية ويؤكد دعمه للجهود المصرية

رفح
رفح

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إن  موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على المقترح المصري القطري، بوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، يعتبر انتصارا جديدا  لجهود القاهرة الدبلوماسية بقيادة سياسية حرصت على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وقدراتهم.

وأشار" هجرس"  في تصريحات له،  إلى أن موافقة حركة حماس تعكس نجاح تحركات مصر المكثفة خلال الأشهر الماضية، رافضة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ودعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية وهو ما تجسد في قمة القاهرة للسلام، ومتابعة مصر في محكمة العدل الدولية ضد الانتهاكات الصارخة للاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود من الزمن، وهو ما عرى الاحتلال الصهيوني أمام العالم.

وثمن عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل توقيع اتفاق ينهي العدوان ويضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني، راسما موقفا مشرفا في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة وتأسيس دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ،ويدعو للفخر والاعتزاز بخطوات القيادة السياسية الحكيمة وما تتخذه من خطوات فاعلة من أجل نصرة الشعب الشقيق  مشددا على أن الرئيس السيسي نجح في خلق رأي عام عربي ودولي لرفض انتهاكات الاحتلال الصهيوني وعدوانه الغاشم على قطاع غزة.

وحذر من مغبة اقتحام مدينة رفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزة، وما لها من انعكاسات كارثية على الأوضاع الإنسانية بالقطاع، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل للموافقة على المبادرة المصرية لإنهاء احتجاز الرهائن الإسرائيلين والإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، ووقف دائم لإطلاق النار.

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