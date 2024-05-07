صفقة كيليان مبابي تسبب قلقا في ريال مدريد

يشعر نجوم ريال مدريد بعدة مخاوف بشأن الصفقة المنتظرة بانتقال الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف الميرنجي في الصيف المقبل.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، يفضل اللاعبون والجهاز الفني أن يكون تعاقد ريال مدريد مع مبابي بمثابة اللمسة الأخيرة لموسم رائع، وقد يكون تاريخيا.



لكن يخشى اللاعبون في غرفة الملابس أن تغطي صفقة مبابي على النجاحات العديدة التي حققوها، وهو الأمر الذي يزعج كثيرا منهم.



ورغم شعور الجميع داخل ريال مدريد بالحماس في الأشهر الأخيرة لقرب حسم صفقة مبابي، لكن هناك توتر ملموس بسبب الأوقات المحددة لحسم التعاقد.

ويخشى الفريق أن يتم تسريع الإعلان عن صفقة مبابي، إذا ودع باريس بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم، لا سيما أن سان جيرمان حسم لقب الدوري الفرنسي.

ويدرك الفريق أن صفقة مبابي في هذه الحالة ستسيطر على عناوين الصحف والمؤتمرات الصحفية، وتسحب التركيز من الميرنجي الذي قد يواصل مسيرته في دوري أبطال أوروبا.

ويرغب لاعبو الميرنجي أن يحتفل الفريق أولا باستلام كأس الليجا والذهاب إلى نافورة سيبيليس للاحتفال مع الجمهور، إضافة إلى تكريم الراحلين مثل ناتشو فيرنانديز، قبل إعلان صفقة مبابي.