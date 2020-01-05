نقابة الغزل والنسيج: نساند القيادة السياسية والقوات المسلحة للحفاظ على الأمن القومي

أعلنت النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم عن دعمها للقيادة السياسية والقوات المسلحة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما تتخذه من قرارات لدعم سيادة الدولة المصرية والحفاظ على حدودها، فيما تشهده المنطقة من تطورات راهنة من تدخلات تركيا عسكرية خارجية فى الشأن الليبي.



وأكدت الدعم الكامل للإجراءات على مختلف الاصعدة للتصدى لاى تهديد للامن القومى المصرى استنادا إلى المادة 152 من الدستور بمنح كافة الصلاحيات لرئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.



واستنكرت النقابة العامة موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا ،واعتبرتها محاولة لتاجيج منطقة الشرق الأوسط من خلال التدخلات السافرة فى شئون الدول العربية الداخلية، ولدعم جماعات وميليشيات إرهابية وتوفير غطاء لها بتحويل المنطقة إلى موطن لقوى الشر والإرهاب وتهديد أمن واستقرار دول الجوار الليبى وللتأكيد على حقيقة راسخة وهي دعم أنقرة للإرهاب.



ودعت "النقابة العامة" المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة التي تؤدي الى نشر الفوضى والإرهاب وعرقلة التنمية والاستقرار.