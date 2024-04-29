شبانة يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

كشف الإعلامي محمد شبانة عن موقف نجم الأهلي من المشاركة في المباراة القادمة أمام الاسماعيلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال شبانة : كولر يحسم موقف متولى و بنسبة كبيرة سيشارك في مباراة الأهلي و الإسماعيلي الاربع القادم.

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيا في الذهاب.

من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.