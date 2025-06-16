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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

انهيار منزل من 3 طوابق بقنا.. استخراج طالبة من تحت الأنقاض ولجنة لدراسة أوضاع المنازل بالمنطقة

انهيار منزل من 3 طوابق
انهيار منزل من 3 طوابق
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا، واقعة مؤسفة بقرية دندرة، عندما انهار منزل مكون من 3 طوابق بالطوب اللبن، وأسفر الإنهيار عن مصرع طالبة بـ الصف الثالث الإعدادي أسفل الأنقاض.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بانهيار منزل من 3 طوابق بالطوب اللبن في قرية دندرة التابعة لمركز قنا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية، إلى مكان الواقعة، وتبين انهيار جزئي لمنزل من 3 طوابق من الطوب اللبن، وتمكن معظم أفراد الأسرة من الخروج، ما عدا طالبة.

جهود كبيرة بذلتها قوات الحماية المدنية بقنا، من أجل إنقاذ الطفلة من أسفل الأنقاض. 

وتمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من انتشال الطفلة أسفل أنقاض منزلها المنهار بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالإصابات التى لحقت بها أسفل المنزل.

من ناحية آخرى تابع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، ميدانيا جهود إنقاذ الطفلة سعاد طليحي محمد قاسم، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي، التي تعرض منزل أسرتها للانهيار بقرية دندرة عند النقطة القديمة المجاورة لنهر النيل.

ورافق المحافظ خلال متابعة عمليات الإنقاذ، كلا من: اللواء محمد عمران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، ومجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعميد هانى الأتربى، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، فضلا عناصر الحماية المدنية، وقوات الأمن، والمطافئ، وهيئة الإسعاف، وكافة الأجهزة المعنية التي شاركت في جهود الإنقاذ وتقديم الدعم.

وعقب جهود مكثفة من فرق الإنقاذ، تمكنت الأجهزة المعنية من استخراج الطفلة من تحت الأنقاض، إلا أنها قد فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها جراء الانهيار، وتم نقلها إلى مشرحه مستشفى قنا العام، وسط حالة من الحزن بين الأهالي وذويها.

وعلى الفور، وجه محافظ قنا رئيس مدينة قنا بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة أوضاع المنازل بالمنطقة بالكامل، وحصر جميع العقارات المتضررة، مع اتخاذ القرارات الفورية وفق نتائج أعمال اللجنة، حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما كلف محافظ قنا، مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة صرف الإعانات المالية العاجلة للمتضررين طبقًا للقرارات المنظمة لذلك، مع تقديم المساعدات العينية اللازمة بشكل فوري، وتم على الفور تشكيل فريق عمل من مديرية التضامن الاجتماعي لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأسر المتضررة.

وأكد محافظ قنا، خلال تواجده بموقع الحادث أن المحافظة بكافة أجهزتها المعنية تتابع الموقف لحظة بلحظة، وستواصل تقديم الدعم اللازم حتى عودة الحياة لطبيعتها في المنطقة.

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