إزالة 3 أدوار مخالفة بعقارات في حي الهرم بالجيزة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود حي الهرم في إزالة ٣ أدوار مخالفة بعقارات في شوارع عبد العال حسن، فوزي السيد، ومحمد والي بالقطاع الشمالي لـ حي الهرم مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة لمواجهة مخالفات البناء .

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ان المحافظة مستمرة في التصدي لأية محاولات للبناء المخالف ومنع التعدي على خطوط التنظيم ، مشددًا على أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء .

تمت الأعمال بحضور المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وتحت إشراف مصطفى عبد العليم نائب رئيس الحي للقطاع الشمالي.