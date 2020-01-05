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محافظات

بتكلفة 16 مليون جنيه.. محافظ القاهرة يتفقد تطوير جامع الفتح الملكي بعابدين

الأحد 05/يناير/2020 - 02:14 م
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم الأحد والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يرافقه الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف جامع الفتح الملكي بحي عابدين، وذلك للوقوف على مستجدات الأعمال بمشروع ترميم المسجد تمهيدا لافتتاحه الأسبوع القادم.

شارك في الجولة د.مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس المقاولون العرب، والعميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الهندسية، ود.جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والمهندس وعدالله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بالوزارة.

وأوضح المهندس أبو العلا أن أعمال المشروع تأتي بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، التي تم إسناد العمل إليها في عام ٢٠١٧، بكلفة 16 مليون جنيه تقريبا.

وأضاف أنه تم الانتهاء من الأعمال الداخلية للمسجد، التي تضمنت الأرضيات الرخامية بالصحن، وترميم وتنظيف التجاليد الرخامية للحوائط، وأعمال تنظيف وترميم المنبر والمحراب، والأعمدة الرخامية والجرانيتية بالمسجد، والقباب والقباوات من الداخل، وإنهاء الأعمال الزخرفية بها، بالإضافة لتركيب أجهزة النظام الصوتي، ووحدات الإضاءة الداخلية، وكاميرات المراقبة.

وقال د.جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، بالوزارة، إن الجامع يتكون من مربع أساسي، تقوم عليه قبة، وهو مكان الصلاة، وألحق به 3 مجموعات من المباني، من جهاته الغربية والجنوبية ولشرقية، وكل هذه الملحقات بها أروقة ودهاليز وغرف تخدم أغراض المسجد المتعددة.

ويذكر أن الجامع يقع بشارع عابدين، ويشغل الجزء الشرقي من القصر، وأنشأه عابدين بك، أمير اللواء السلطاني، حيث كان يجاور قصره مسجدا صغيرا يعرف بمسجد الفتح، فعمل عابدين بك على تجديده والعناية به، وأوقف عليه الأوقاف، فعرف الجامع باسمه.
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