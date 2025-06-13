رضا عبد العال يكشف عن توتر علاقته مع شوبير

كشف رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، عن سر توتر علاقته مع الاعلامي أحمد شوبير .

وقال رضا عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية الشمس: “شوبير، آخر مرة كلمني كان من سنتين شكرني على إشادتي بنجله مصطفى، وقولتله متشكرنيش هو أصلًا موهوب وأحسن منك”".

وأضاف: "متكلمناش تاني بعد هذه المكالمة، معرفش إيه سبب توتر العلاقة مع شوبير، محدش وقف في ماتش اعتزالي إلا هو".

وتابع: “مواقفي مع شوبير جيدة، ومعرفش زعل مني ليه وخد جنب مني! في حد وقع بينا”.

وواصل: “في فترة من الفترات كنت بظهر مع خالد الغندور، لاقيت شوبير، عامل انترو عليا وقالوا في التقرير رضا عبدالعال، أسوأ صفقة في تاريخ الأهلي”.

وأتم: “أنا كلمته وعاتبته وقولتله يا كابتن شوبير، أنا هعتبر دي غلطة وسهو بس متتكررش تاني، قالي مخدتش بالي من التقرير ومش هتكرر تاني”.