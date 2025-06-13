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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رضا عبد العال يكشف عن توتر علاقته مع شوبير

رضا عبد العال
رضا عبد العال
يمنى عبد الظاهر

كشف رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، عن سر توتر علاقته مع الاعلامي أحمد شوبير .

وقال رضا عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية الشمس: “شوبير، آخر مرة كلمني كان من سنتين شكرني على إشادتي بنجله مصطفى، وقولتله متشكرنيش هو أصلًا موهوب وأحسن منك”".

وأضاف: "متكلمناش تاني بعد هذه المكالمة، معرفش إيه سبب توتر العلاقة مع شوبير، محدش وقف في ماتش اعتزالي إلا هو".

وتابع: “مواقفي مع شوبير جيدة، ومعرفش زعل مني ليه وخد جنب مني! في حد وقع بينا”.

وواصل: “في فترة من الفترات كنت بظهر مع خالد الغندور، لاقيت شوبير، عامل انترو عليا وقالوا في التقرير رضا عبدالعال، أسوأ صفقة في تاريخ الأهلي”.

وأتم: “أنا كلمته وعاتبته وقولتله يا كابتن شوبير، أنا هعتبر دي غلطة وسهو بس متتكررش تاني، قالي مخدتش بالي من التقرير ومش هتكرر تاني”.

رضا عبدالعال أحمد شوبير علاقته مع الاعلامي أحمد شوبير الأهلي الغندور

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