الأعلى للإعلام يحقق في نشر شائعات تسببت في أزمة داخل المؤسسات الصحفية

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا برئاسة جمال شوقي، عضو المجلس، للتحقيق في شكوى ضد موقع "القرار العربي"، لاتهامه بنشر شائعات تثير البلبلة داخل المؤسسات الصحفية القومية.
ونشر موقع القرار العربى خبرا غير صحيح بشأن تخصيص وزارة المالية مبالغ كحوافز للمؤسسات دون أصل من واقع وحقيقة، بحسب الشكوى.
من جانب آخر تناقش اللجنة شكوى ضد بوابة الجريمة، لقيامها بنشر معلومات مغلوطة بشأن ميراث أحد الأسر لصالح الخصوم، وشكوى ثالثة ضد فرع شركة أجنبية بمصر تسمى "هوا ليمتد"، ضد موقع myegy, لمخالفته قانون الملكية الفكرية وبث مصنف مملوك حصريا للشركة.
من جانب آخر تناقش اللجنة شكوى ضد بوابة الجريمة، لقيامها بنشر معلومات مغلوطة بشأن ميراث أحد الأسر لصالح الخصوم، وشكوى ثالثة ضد فرع شركة أجنبية بمصر تسمى "هوا ليمتد"، ضد موقع myegy, لمخالفته قانون الملكية الفكرية وبث مصنف مملوك حصريا للشركة.