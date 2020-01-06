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منوعات

هذه القارة هي أصل البشر.. العثورعلى أول إنسان في تاريخ البشرية فيها| فيديو

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تمكن علماء الآثار والحفريات من التوصل إلى أقدم وأول كائن بشري على كوكب الأرض والذي عثر عليه في عدة أماكن بإفريقيا، ومن خلاله استطاعوا أن يتتبعوا تطور الإنسان.

فقد تم العثور على أقدم جمجمة في إثيوبيا تشبه جمجمة الإنسان تمامًا، بالإضافة إلى بعض النقوش في أحد الكهوف بجنوب إفريقيا، وتوصلوا إلى قبر بداخله جثة يصل عمره 100000 عام، في فلسطين، وفقًا لصحيفة "الجارديان" الأمريكية.

كما أشارت الدراسات الحديثة إلى أن أساس البشرية من قارة أفريقيا، وعلى مدار نصف مليون عام شهد الجنس البشري تطورات كبيرة.

فيما قال أحد الباحثون من متحف التاريخ الطبيعي في لندن" كريس سترينجر" إن البشر قد نشأوا في أفريقيا منذ حوالي 500 مليون سنة وتطوروا إلى مجموعات منفصلة.

وخلال هذه السنوات الطويلة عافرت بعض الفصائل البشرية للبقاء ولكن الحياة الصحراوية ولطبيعة تسببت في انقراضهم، وبعد تحسن الطبيعة تتطور البشر وبدات الحياة الحقيقة بالتقارب والتكاثر.

وكانت إحدى الباحثات والتي تدعى "آلان ويلسون" من جامعة "بيركلي" بـ كاليفورنيا، قامت بتحليل الجينات لعدد من الأمهات من مختلف دول العالم، وتمكنت من تكوين شجرة كبيرة للإنسانية وتوصلت إلى أن جذورها وأساسها في أفريقيا.

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