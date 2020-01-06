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رياضة

مجلس إدارة نادي الألومنيوم يؤازر الفريق قبل مواجهة الفيوم

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:08 م
محمود على سالم رئيس
محمود على سالم رئيس مجلس الإدارة شركه مصر للالومنيوم
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رباب الهوارى
قام المهندس محمود على سالم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم وبصحبته مجلس إدارة النادى الرياضى ، بزيارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الالومنيوم الرياضي ،والجهاز الفنى بقيادة ياسر الكنانى ،لتحفيز اللاعبين قبل استئناف منافسات الدور الثانى بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وقد استقبله صلاح صالح ،مدير عام النادي والمشرف علي الفريق ،واللاعبين والجهاز الفنى للفريق ياسر الكنانى .

وقد اجتمع المهندس محمود سالم رئيس مجلس الادارة ،والمهندس رأفت الفولى رئيس قطاعات الاقطاب والحراريات،ومحمد غريب رئيس القطاعات الهندسيه ، عبد الفضيل محى الدين رئيس القطاعات الفنيه ، خالد فراج رئيس قطاعات الشئون الاداريه والخدمات، احمد عبد المجيد مدير اداره بالانتاج ، إسلام الصاوى القطاعات الماليه ، احمد سعد الدين أمين اللجنة النقابية ، صلاح صالح مدير عام النادى الرياضى .

والتقى المهندس محمود سالم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمجلس إدارة النادى وتحدث معهم فى دعم الفريق ورفع جاهزيته لمواجهة فريق الفيوم يوم ١٩ يناير القادم ورفع معنويات الفريق .

والتقى الجهاز الفنى للفريق واللاعبين بقيادة الفنان كابتن ياسر الكنانى وتحدث معهم والقى كلمه مضمونها التحفيز لصعود للمركز الأول فى المجموعه والحفاظ عليه استعدادا للصعود للممتاز .

ووعدهم فى حاله المركز الأول والاستمرار عليه لهم مكافأة وفى حالة الصعود للممتاز لهم مكافأة كما تحدث مجلس الإدارة وشكر المهندس محمود سالم على رفع معنويات الفريق ودعمهم .
مجلس إدارة نادي الألومنيوم يؤازر الفريق قبل مواجهة الفيوم
مجلس إدارة نادي الألومنيوم يؤازر الفريق قبل مواجهة الفيوم
مجلس إدارة نادي الألومنيوم يؤازر الفريق قبل مواجهة الفيوم
مجلس إدارة نادي الألومنيوم يؤازر الفريق قبل مواجهة الفيوم
مجلس إدارة نادي الألومنيوم يؤازر الفريق قبل مواجهة الفيوم
مجلس إدارة نادي الألومنيوم يؤازر الفريق قبل مواجهة الفيوم
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