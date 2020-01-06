مجلس إدارة نادي الألومنيوم يؤازر الفريق قبل مواجهة الفيوم

قام المهندس محمود على سالم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم وبصحبته مجلس إدارة النادى الرياضى ، بزيارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الالومنيوم الرياضي ،والجهاز الفنى بقيادة ياسر الكنانى ،لتحفيز اللاعبين قبل استئناف منافسات الدور الثانى بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .



وقد استقبله صلاح صالح ،مدير عام النادي والمشرف علي الفريق ،واللاعبين والجهاز الفنى للفريق ياسر الكنانى .



وقد اجتمع المهندس محمود سالم رئيس مجلس الادارة ،والمهندس رأفت الفولى رئيس قطاعات الاقطاب والحراريات،ومحمد غريب رئيس القطاعات الهندسيه ، عبد الفضيل محى الدين رئيس القطاعات الفنيه ، خالد فراج رئيس قطاعات الشئون الاداريه والخدمات، احمد عبد المجيد مدير اداره بالانتاج ، إسلام الصاوى القطاعات الماليه ، احمد سعد الدين أمين اللجنة النقابية ، صلاح صالح مدير عام النادى الرياضى .



والتقى المهندس محمود سالم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمجلس إدارة النادى وتحدث معهم فى دعم الفريق ورفع جاهزيته لمواجهة فريق الفيوم يوم ١٩ يناير القادم ورفع معنويات الفريق .



والتقى الجهاز الفنى للفريق واللاعبين بقيادة الفنان كابتن ياسر الكنانى وتحدث معهم والقى كلمه مضمونها التحفيز لصعود للمركز الأول فى المجموعه والحفاظ عليه استعدادا للصعود للممتاز .



ووعدهم فى حاله المركز الأول والاستمرار عليه لهم مكافأة وفى حالة الصعود للممتاز لهم مكافأة كما تحدث مجلس الإدارة وشكر المهندس محمود سالم على رفع معنويات الفريق ودعمهم .