AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم الأهلي السابق: طارق حامد لاعب عنيف.. وأتمنى فوزه بالأفضل في إفريقيا.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:41 ص
طارق حامد
طارق حامد
Advertisements
عمر سلامة
علق ضياء السيد مدرب منتخب مصر الأسبق، على أسلوب طارق حامد لاعب الزمالك العنيف، متمنيًا فوزه بلقب أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا.

وطارق حامد مرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، بجانب كل من الجزائري يوسف البلايلي والتونسي أنيس البدري.

وقال ضياء السيد، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة تايم سبورتس: "أتمنى فوز طارق حامد بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا".

وأوضح: "طارق أدى موسما جيدا جدًا، ويستحق أن يكون من الأفضل داخل القارة".

وتابع: "طارق حامد عنيف في أسلوبه ولكنه ليس عيبا، أما الخطأ في كونه لا يغير من نفسه بعد التركيز على طريقته".

وأكمل: "الحكام تتحدث مع بعض، طارق نجم وهو من غير العنف سيكون جيدا، وهو مسمار الزمالك وروح الفريق بشكل كبير جدًا".

وأتم: "طارق حامد محتاج أن تكون إنذاراته أقل ويكون هادئا مع الحكام ويركز مع فريقه وهذا مهم جدًا".
Advertisements

ترشيحاتنا

إليسا تعلق على خبر طلاق أصالة وطارق العريان | ماذا قالت؟

الطريق إلى طرابلس.. الجيش الوطني الليبي يعلن سيطرته على مدينة سرت بالكامل

ضربة نووية.. أمريكا تهدد إيران بـ مصير هيروشيما وناجازاكي

الخطيب يعتذر عن حفل الأفضل.. ويشكر «كاف».. ويؤكد نجاح الحدث الكبير

أحمد موسى يكشف عن تحالف ثماني جديد لدول المنطقة بقيادة مصر والسعودية

صدمة لـ أردوغان.. طائرات إف 16 غير صالحة لـ الحرب في ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | غادة رجب تحتفل بزفافها في سرية تامة

اتدفى مجانا | أهل الكرم يوزعون شوربة العدس على العمال في الشرقية

هنتعشى إيه النهاردة .. سلمون بالعسل والصويا صوص وسلطة أمريكية وبطاطس شيبس