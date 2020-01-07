نجم الأهلي السابق: طارق حامد لاعب عنيف.. وأتمنى فوزه بالأفضل في إفريقيا.. فيديو

علق ضياء السيد مدرب منتخب مصر الأسبق، على أسلوب طارق حامد لاعب الزمالك العنيف، متمنيًا فوزه بلقب أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا.



وطارق حامد مرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، بجانب كل من الجزائري يوسف البلايلي والتونسي أنيس البدري.



وقال ضياء السيد، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة تايم سبورتس: "أتمنى فوز طارق حامد بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا".



وأوضح: "طارق أدى موسما جيدا جدًا، ويستحق أن يكون من الأفضل داخل القارة".



وتابع: "طارق حامد عنيف في أسلوبه ولكنه ليس عيبا، أما الخطأ في كونه لا يغير من نفسه بعد التركيز على طريقته".



وأكمل: "الحكام تتحدث مع بعض، طارق نجم وهو من غير العنف سيكون جيدا، وهو مسمار الزمالك وروح الفريق بشكل كبير جدًا".



وأتم: "طارق حامد محتاج أن تكون إنذاراته أقل ويكون هادئا مع الحكام ويركز مع فريقه وهذا مهم جدًا".