أنيس بوجلبان لـ صدى البلد: صلاح الأحق بجائزة الأفضل في إفريقيا

رشح التونسي أنيس بوجلبان، لاعب النادي الأهلي ونادي الصفاقسي السابق، المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول، للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.



وسبق لبوجلبان اللعب في صفوف النادي الأهلي المصري بين عامي 2007 وحتى عام 2009، وتوج معهم بدوري أبطال إفريقيا عام 2008.



وقال بوجلبان في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:"المفترض أن يتوج صلاح أو ماني بالجائزة، لكن الجائزة تمنح للاعب واحد ، لذا فسأرشح محمد صلاح للتتويج بالجائزة."



يذكر أن محمد صلاح دخل في قائمة الترشيحات النهائية للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، مع ساديو ماني زميله في ليفربول، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة اليوم في حفل ضخم بمدينة الغردقة.

