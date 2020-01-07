AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أنيس بوجلبان لـ صدى البلد: صلاح الأحق بجائزة الأفضل في إفريقيا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:37 ص
محمد صلاح جناح نادي
محمد صلاح جناح نادي ليفربول
Advertisements
إسماعيل محمود
رشح التونسي أنيس بوجلبان، لاعب النادي الأهلي ونادي الصفاقسي السابق، المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول، للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

وسبق لبوجلبان اللعب في صفوف النادي الأهلي المصري بين عامي 2007 وحتى عام 2009، وتوج معهم بدوري أبطال إفريقيا عام 2008.

وقال بوجلبان في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:"المفترض أن يتوج صلاح أو ماني بالجائزة، لكن الجائزة تمنح للاعب واحد ، لذا فسأرشح محمد صلاح للتتويج بالجائزة."

يذكر أن محمد صلاح دخل في قائمة الترشيحات النهائية للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، مع ساديو ماني زميله في ليفربول، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة اليوم في حفل ضخم بمدينة الغردقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صلاح أم مانى .. كلوب يكشف عن رآيه فى جائزة أفضل لاعب إفريقي 2019

فرانس 24: هذا اللاعب هو الأوفر حظا للفوز بجائزة أفضل لاعب في افريقيا 2019

وكالة فرنسية تكشف هوية أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019

رئيس الإتحاد السنغالى: إفريقيا ستكون أضحوكة العالم حال عدم فوز مانى بلقب الأفضل

تقارير: غياب محمد صلاح عن حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا غدا

خطاب ليفربول يحسم حضور محمد صلاح لحفل توزيع جوائز الأفضل | تفاصيل

ترشيحاتنا

القبض على المتسببين في حرائق الغابات بأستراليا

حفيظ دراجي يرشح عبر صدى البلد اللاعب الفائز بجائزة الأفضل في أفريقيا

تفاصيل جديدة في قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم بـ لبنان

أول رد من محامي نانسي عجرم على عائلة الشاب السوري القتيل

أخبار الرياضة| إلغاء ترتيبات استقبال محمد صلاح .. الغندور يكشف أسباب تقديم شكوى رسمية ضد مرتضى منصور

سبب طلاق أصالة وطارق العريان.. نسرين طافش تثير الجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق مثير للجدل والسخرية من الجوكر بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل.. شاهد

شاهد.. هجوم خنزير مسعور على عمال محطة وقود

ثعبان يتسلل إلى مرحاض منزل ويروع مالكه المسن.. شاهد ماذا حدث