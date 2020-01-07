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فن

حكيم يطرح سادس أغاني ألبومه الجديد بعنوان آه بحبه.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:38 م
حكيم
حكيم
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ِشيرى نبيل
طرح المطرب حكيم، سادس أغاني ألبومه الجديد ويحمل اسم "الراجل الصح"، بعنوان "آه بحبه"، وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقى باسم منير، وميكس أحمد جودة على يوتيوب.

وكان حكيم قد طرح مؤخرا خمس أغنيات من ألبومه وهم بالترتيب: الأولى بعنوان "سيبونا فى حالنا" من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا، والثانية بعنوان "ليلة بمبى"، من كلمات إسلام خليل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

والثالثة "الجارسون"، من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، والرابعة "الراجل الصح" من كلمات مصطفي حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أشرف البرنس، والخامسة "رقصوني" من كلمات أيمن طويل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

واحتفل النجم حكيم،مؤخرا مع الفنان على ربيع، بأغنيته الجديدة "ليلة بمبى" من فيلم الفلوس حيث ظهر الفنانان فى مقطع فيديو مقتضب نشره المطرب الشعبى عبر حساباته المختلفة على السوشيال ميديا، وهما يرددان كلمات أغنية ألبوم حكيم الجديد، ليلة بمبى.

المعروف أن حكيم ظهر في 3 حفلات ليلة رأس السنة ليتصدر بورصة النجوم فى هذه الليلة بالتخصص كما حدث فى السنوات الأخيرة، ويصبح "هاتريك"، شاركته بالغناء في الحفل الأول الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وفي الثاني كانت بمشاركة المطربة أمينة والمطرب الشاب موسى، بينما الثالث بمشاركة الراقصة صوفينار.

كما يتعاون المطرب حكيم مع الموزع الموسيقي زيزو فاروق في أغنيتين داخل ألبومه الجديد يحمل اسم “الراجل الصح"، الأولى بعنوان "الله يسامحك" من كلمات أمل الطاير، وألحان هاني فاروق، والأغنية الثانية بعنوان "السنادى" من كلمات ملاك عادل.
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