احذر.. 10 علامات تنذرك بالإصابة بضعف الشخصية.. تجنبها

نشرت الدكتورة أمنية فتحى، استشارى الصحة النفسية والأسرية، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" أبرز العلامات التى تدل على ضعف الشخصية



وإليكم أبرز هذه العلامات :



1_ تعرق الجبين .

2_ ارتعاش اليدين.

3_ التعثر بالكلام.

4_ عدم النظر الى الآخرين عند التحدث معهم .

5_ العزلة وعدم الاختلاط بالآخرين .

6_ التفكير في الذكريات السيئة.

7- البعد عن التجمعات و الزحام و الصوت العالي .

8- تأنيب الضمير بدون اي سبب .

9- خساره اصدقاء بدون اي مبرر او سبب.

10- التواجد في مكان واحد لمدة شهر او شهرين بدون خروج او ملل.

11- التزام الصمت

12_ احمرار الوجه والخجل والقلق عند الكلام



كما قدمت الدكتورة أمنية فتحى بعض النصائح للتخلص من ضعف الشخصية مثل :

- محاولة تجدد الثقة بالنفس

- تغير المحيط الذى حولك

- التفكير فى التغيير بشكل إيجابى