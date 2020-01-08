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مرأة

احذر.. 10 علامات تنذرك بالإصابة بضعف الشخصية.. تجنبها

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:20 ص
10 علامات تنذرك للإصابة
10 علامات تنذرك للإصابة بضعف الشخصية
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نهى هجرس
نشرت الدكتورة أمنية فتحى، استشارى الصحة النفسية والأسرية، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" أبرز العلامات التى تدل على ضعف الشخصية

وإليكم أبرز هذه العلامات :

1_ تعرق الجبين .
2_ ارتعاش اليدين.
3_ التعثر بالكلام.
4_ عدم النظر الى الآخرين عند التحدث معهم .
5_ العزلة وعدم الاختلاط بالآخرين .
6_ التفكير في الذكريات السيئة.
7- البعد عن التجمعات و الزحام و الصوت العالي .
8- تأنيب الضمير بدون اي سبب .
9- خساره اصدقاء بدون اي مبرر او سبب.
10- التواجد في مكان واحد لمدة شهر او شهرين بدون خروج او ملل.
11- التزام الصمت
12_ احمرار الوجه والخجل والقلق عند الكلام

كما قدمت الدكتورة أمنية فتحى بعض النصائح للتخلص من ضعف الشخصية مثل :
- محاولة تجدد الثقة بالنفس
- تغير المحيط الذى حولك
- التفكير فى التغيير بشكل إيجابى
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