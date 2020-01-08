أحمد موسى: روحاني قال لـ ماكرون إن أمن ومصالح أمريكا في خطر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إيران تعمل على ضمان عدم وجود للأمريكان في العراق، وستضرب المواقع الأمريكية.





وأضاف أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "روحاني قال لـ ماكرون إن أمن ومصالح أمريكا في خطر، ولا يمكن لأن تبقى في مأمن بعد اغتيال سليماني".





وتابع أحمد موسى:" إيران خرجت في الإعلام وأكدت أنها تستهدف المصالح الأمريكية حول العالم".





وأكمل أحمد موسى: "8 قواعد عسكرية أمريكية في العراق، وأمريكا أعلنت أنها ستنشئ أكبر قاعدة في غرب العراق للقاذفات الإستراتيجية بـ منطقة عين الأسد".



