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رياضة

أمير عزمى: خالد جلال اتظلم ورحيل جروس لم يهز عرش الزمالك.. فيديو

الخميس 09/يناير/2020 - 03:51 م
صدى البلد
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يسرى غازى - عدسة - أحمد بيسو
قال أمير عزمى مجاهد المدرب المساعد السابق لفريق الزمالك إن رحيل السويسرى كريستيان جروس عن تدريب الأبيض لم يهز عرش الزمالك فنيا.

وأضاف أمير عزمى خلال ندوة "صدى البلد" : رحيل جروس لم يهز عرش الزمالك فنيا ولما كان موجود الزمالك كان يؤدى بشكل جيد ولو جه بعد كده ممكن يكسب الدورى مشيرا إلى أن خالد جلال تعرض للظلم إبان توليه مهمة تدريب القلعة البيضاء.

تابع: الزمالك خاض المباريات الأخيرة تحت قيادة جروس أمام فرق الجونة والحرس والإسماعيلي والأهلي والحافز كان قليلا للاعبين إنها تاخد راحة وترجع تانى والاهتمام بتاع المباريات مش هيكون كويس ولاعيبة كتير كانت عارفة أنها هتمشي مشيرا إلى أن خالد جلال ظلم لما تولى مهمة تدريب القلعة البيضاء نظرا للظروف التى أحاطت به فى ذلك التوقيت.

أضاف: جروس بيدرب أهلى جدة السعودى حاليا بنفس الفكر والمدرسة التدريبية لكن الميزة فى الدورى السعودى الفريق عارف جدول الدورى وترتيبه مشددا على أن النادي الأهلي خروجه من دورى ابطال افريقيا هو سبب حصوله على الدورى بعد التركيز فى البطولة المحلية.

لفت إلى أن فريق الزمالك خاض مباراة حسنية أغادير فى كاس الكونفيدرالية وعاد عبر الطيران إلى القاهرة ثم خاض لقاء المصري بعدها مباشرة فى الدورى المحلى ولاعيبة الزمالك وقتها مكانتش قادرة تقف على رجليها من السفر والإجهاد.
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